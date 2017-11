Andy Serkis entra a far parte del film Flarsky

Andy Serkis entra a far parte del cast di “Flarsky” insieme a Seth Rogen e Charlize Theron.

Andy Serkis: nel film Flarsky

Il Re della motion capture Andy Serkis (“Il Signore degli Anelli / ”Lo Hobbit” di Peter Jackson, “L’alba del pianeta delle scimmie” di Rubert Wyatt, “Star Wars: Il risveglio della Forza” di J.J. Abrams) entra a far parte della commedia Flarsky.

In questo film affiancherà Seth Rogen (“Cattivi vicini” di Nicholas Stoller, “Steve Jobs” di Danny Boyle) e la premio Oscar Charlize Theron (“Monster” di Patty Jenkis, “Mad Max” di George Miller).

Il film vedrà Fred Flarsky (Rogen), un uomo in crisi a causa dei suoi guai con la fortuna e con modi abbastanza autodistruttivi, che cercherà di conquistare la donna che ha sempre amato fin dall’adolescenza. L’unico problema è che la ragazza in questione (Theron) è diventata una delle persone più potenti della terra, il Segretario di Stato degli Stati Uniti. Serkis interpreterà un magnate dell’informazione che assumerà Flarsky come giornalista.

Il film “Flarsky” è scritto da Dan Sterling (“The Interview” di Evan Goldberg, Seth Rogen) e sarà diretto da Jonathan Levine (“Fottute!”, “Sballati per le feste”).

La pellicola sarà distribuita dalla Lionsgate ed è prodotta dalla Point Grey Pictures di Evan Goldberg, Seth Rogen, dalla Denver and Delilah Films e dalla Good Universe. Le riprese del film si stanno svolgendo a Montreal e uscirà nelle sale il prossimo febbraio del 2019.

Andy Serkis: nuovi progetti

Dopo aver diretto alcune scene nel film “Lo Hobbit” (regista di seconda unità), è uscito da poco nelle sale il suo primo film da regista. “Ogni tuo respiro”, un film drammatico sentimentale sui diritti dei disabili, con Andrew Garfield e Claire Foy (“The Crown”) protagonisti.

Andy Serkis lo vedremo prossimamente nelle sale in due blockbuster assicurati. “Star Wars: Gli ultimi Jedi” di Rian Johnson in uscita questo dicembre, dove vestirà nuovamente i panni del Leader Supremo Snoke e “Black Panther” di Ryan Coogler dove sarà ancora una volta Ulysses Klaue, un contrabbandiere e trafficante d’armi che opera nel Wakanda.

Tomas Barile

22/11/2017