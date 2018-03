Anche senza di te - Recensione: tra il sociale e il romantico

"Anche senza di te" è la nuova commedia di Frnacesco Bonelli con Myriam Catania, Nicolas Vaporidis e Matteo Branciamore. La giovane attrice romana è Sara Cordelli, una giovane insegnante precaria di una scuola elementare a Taranto, che soffre di autofobia (paura di rimanere soli e di non essere amati). Due mesi prima del matrimonio, la giovane ragazza viene lasciata da Andrea(Matteo Branciamore), il suo compagno. Il giovane è totalmente assorbito dal suo lavoro di chirurgo. Solo con il suo lavoro e con il progetto sull’emotività, nato e portato avanti insieme al suo collega Nicola Blasetti (Nicolas Vaporidis), Sara si riesce a sconfiggere i suoi problemi. Rendendosi conto di come tutti nella società vivono il profondo disagio di non essere quasi mai se stessi nelle relazioni e nelle scelte della vita.

Anche senza di te: il metodo Malaguzzi

Il film contrariamente a quanto si possa pensare, ruota principalmente attorno ad un tema molto sentito in questo ultimo periodo: la decadenza del sistema scolastico italiano. Francesco Bonelli ha sentito l'esigenza di trattare questo argomento ispirandosi al metodo Malaguzzi, fondatore della filosofia educativa reggiana. "... i bambini costruiscono la propria intelligenza. Gli adulti devono fornire loro le attività ed il contesto e soprattutto devono essere in grado di ascoltare". Il sistema scolastico italiano è, secondo il parere del regista, obsoleto e inadatto alla società odierna. Esso è un sistema nato per educare i bambini ad un mondo di operai. Bisogna cambiarlo, c'è bisogno di una scuola che educhi i giovani a pensare, a conoscere se stessi e le propri emozioni. Il metodo, nato circa trent'anni fa, si basa su alcuni punti fondamentali come:

• l'attenzione primaria al bambino e non alla materia da insegnare

• la trasversalità culturale e non il sapere diviso in modo settoriale

• il progetto e non la programmazione

Anche senza di te: le emozioni fanno bene all'uomo

Nel film, Sara è una ragazza che soffre di attacchi di panico, di autofobia (la paura di rimanere soli e non essere amati). Come ha affermato Myriam Catania in conferenza stampa, è giusto che si impari a conoscere se stessi e le proprie emozioni, sia belle che brutte come l'invidia, la rabbia e la paura. Nella società attuale vige un malessere generale, frutto di una mente anestetizzata ed educata al "non pensare". Ognuno ha bisogno della propria "tartaruga", un luogo tranquillo e solitario dove potersi fermare e poter pensare solamente a se stessi. Questo film è uno spunto per farci riflettere su quanto le emozioni, soprattutto quelle negative vengono molto spesso represse. Al contrario bisognerebbe avere l'opportunità e le capacità di mostrarle senza alcun timore a al contrario trasformarle. Come la stessa Sara ci dimostra nel film: bisogna accettare il fallimento per poter conquistare se stessi. "qual è la piu grande paura dell'uomo? Fallire! Allora oggi falliremo tutti".

In "Anche senza di te" vengono molto ben sviluppate tematiche come: l'emancipazione femminile, il nepotismo nel lavoro, la fuga all'estero dei cervelli, lo stato dell'educazione nella scuola per l'infanzia e il ruolo dell'insegnante nella nostra società.

Un bel lavoro del regista Bonelli alla sua opera prima che sceglie di trattare argomenti importanti in una cornice di commedia. Un film capace di far riflettere ma con il sorriso.

Matteo Frainaccia