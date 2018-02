Regia: Francesco Bonelli

Cast: Myriam Catania, Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore, Alessio Sakara, Pietro De Silva, Valentina Ruggeri, Tatjana Nardone, Anna Ferruzzo, Paolo De Vita, Patrizia Loreti, Raffaele Vannoli, Antonella Bavaro e Carmine Recano

Genere: Commedia, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Sun Film Group

Data di uscita: 8 Marzo 2018

"Anche senza di te" è un film di Francesco Bonelli. La storia segue le vicende di Sara Cordelli (Myriam Catania) che viene lasciata, ad un passo dalle nozze da Andrea (Matteo Branciamore), medico in carriera che antepone il lavoro alla propria vita propria.

Questo la porterà a soffrire di attacchi di panico. Solo insegnando educazione emotiva in una scuola, riuscirà a scoprire come creare un nuovo rapporto con se stessa e sopratutto con gli altri.

Inoltre, si renderà conto di come tutti nella società vivano il profondo disagio di non essere quasi mai se stessi nelle relazioni e nelle scelte della vita. Riuscirà a portare avanti questo percorso grazie all'aiuto del collega Nicola (Nicolas Vaporidis). Quest'ultimo è un giovane vedovo il cui sogno è quello di applicare in Italia l'approccio educativo di Loris Malaguzzi.

Anche senza di te: una commedia sentimentale a sfondo sociale

Francesco Bonelli torna dietro la macchina da presa dopo il suo esordio al cinema nel 2016 con "Radio Cortile". La sceneggiatura è stata scritta da Claudio Dedola, Valentina Mezzacappa, Francesco Bonelli con la collaborazione di Sara Perrucci. Hermes Film s.r.l., Polifemo s.r.l e Sun Film Group srl producono la pellicola, con il supporto di Fund Your Film e Pop Movies con la collaborazione della Regione Puglia. La fotografia è stata affidata a Raffaele Massa.

Per Bonelli “Anche senza di te” è una commedia sentimentale a sfondo sociale in cui i "temi sono l'emancipazione femminile, il nepotismo nel lavoro, la fuga all'estero dei cervelli, lo stato dell'educazione nella scuola per l'infanzia, il ruolo dell'insegnante nella nostra società. Tutte queste radici però trovano un unico catalizzatore in un grande tema o domanda fondamentale che le raccoglie tutte: in che modo noi siamo in rapporto con noi stessi?"