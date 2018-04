Amy Adams prenderà parte al prossimo film del regista Joe Wright, conosciuto principalmente per “Orgoglio e pregiudizio” (2005), “Espiazione” (2007), “Anna Karenina” (2012), e “L’ora più buia” (2017).

Amy Adams nel Thriller “The Woman in the Window”

Come riportato da Variety, Amy Adams sarà nel cast di “The Woman in the Window” diretto Joe Wright e prodotto dalla Fox 2000. La sceneggiatura è stata affidata a Tracy Letts, affiancata da Scott Rudin e Eli Bush.

Il soggetto della pellicola si baserà sul romanzo, divenuto un bestseller, di A.J. Finn, che ha scalato la classifica dei bestseller del New York Times, piazzandosi al primo posto e, al momento rimane il titolo di narrativa per adulti più venduto del 2018. Con oltre un milione di copie vendute negli Stati Uniti, il romanzo è diventato un bestseller in più paesi ed è stato tradotto, attualmente, in 38 lingue. Elizabeth Gabler e Marisa Paiva stanno supervisionando il progetto per Fox 2000.

Amy Adams: i progetti più importanti

L’attrice Amy Adams, di origini italiane, ha ottenuto la notorietà tra il grande pubblico grazie al film musicale della Disney “Come d’incanto” (2007), in cui ha interpretato la principessa Giselle. Ha ricevuto cinque nomination agli Academy Awards rispettivamente per “Junebug” (2005), “Il dubbio” (2008), “The Fighter” (2010), “The Master” (2012) e “American Hustle – L’apparenza inganna” (2013).

Amy Adams è protagonista di “Sharp Objects” una miniserie della HBO, dove è anche produttore esecutivo. Inoltre reciterà nei panni di Lynne Cheney nel film su Dick Cheney, diretto da Adam McKay, al fianco di Christian Bale. L’attrice è rappresentata da Brillstein Entertainment Partners, WME e Sloane, Offer, Weber e Dern.

Il film più recente di Joe Wright è “L’ora più buia” (2017), che è stato nominato per sei Academy Awards, inclusa la Migliore Fotografia. Il film ha fatto guadagnare la statuetta per il Miglior Attore a Gary Oldman.

Scott Rudin ha recentemente prodotto “Ladybird” (2017) che è stato nominato come Miglior Film agli Oscar di quest’anno.

Mariateresa Vurro

26/04/2018