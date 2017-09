Regia: Francesca Comencini

Cast: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè, Camilla Semino Favro;

Genere: Drammatico, colore

Durata: 92 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Warner Bros Italia;

Data di uscita: 29 novembre 2017

La regista italiana Francesca Comencini dirige questa pellicola tratta direttamente da un romanzo scritto da lei. La storia si focalizza sui personaggi di Flavio e Claudia, entrambi docenti universitari, che hanno personalità contrastanti, ma nonostante ciò si sono amati in modo intenso. Dopo esserci lasciati, Claudia continua a sperare in un ritorno di fiamma, mentre Flavio corre dietro a un'altra donna che è attratta da una sua ex studentessa.

"Amori che non sanno stare al mondo" è una commedia che arriva a guardare ben oltre la superficie delle cose, dove si esplorano a fondo le complicate relazioni amorose tra le risate e le acute riflessioni dei vari personaggi.

Viene definito dalla regista stessa un adattamento cinematografico davvero attento e senza lo sguardo giusto e il corpo giusto a dare vita a quei personaggi da lei creati, non ci sarebbe stato nessuna trasposizione cinematografica. La Comencini sa esattamente come poter leggere l'animo delle donne e di conseguenza sa come rappresentarlo, senza renderlo opposto all'animo maschile.

Amori che non sanno stare al mondo: Francesca Comencini e il romanticismo

Con "Amori che non sanno stare al mondo", la regista Francesca Comencini disegna il modo in cui la maggior parte delle persone si rapportano con la vita dopo la rottura con la persona amata. A tutti capita di vivere queste situazioni e di trovarsi in determinati stati emotivi.

Così come molte commedie, anche questa è pensata per far rispecchiare al massimo lo spettatore nei protagonisti, dando uno sguardo a quelle complesse relazioni amorose e riuscendo ad andare oltre la superficie, facendo sì che il sorriso e la riflessione possano coesistere nello stesso spazio.