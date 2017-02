Titolo originale: Amityville: The Awakening

Regia: Franck Khalfoun

Genere: Horror

Durata: 85 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 29 Giugno 2017

Belle (Bella Thorne) si trasferisce in una nuova casa insieme alla sorellina Juliet, alla madre single Joan ed al fratello gemello James (Cameron Monaghan), il quale vegeta in stato comatoso; questo perché la nuova abitazione è molto più economica della precedente e permetterebbe a Joan di prendersi cura del figlio malato.

Quando iniziano a verificarsi degli strani fenomeni, come l'improvvisa guarigione di James e l'intensificarsi degli incubi di Belle, questa comincia a sospettare che la madre nasconda qualcosa... ben presto capirà di vivere nella famigerata "Amityville", la più famosa casa infestata d'America.

Amityville: Il Risveglio - la saga cinematografica horror tratta da una storia vera

La saga di Amityville si basa sul romanzo horror di Jay Anson e pubblicato nel 1977. "Orrore ad Amityville", seppur con l'aggiunta di alcuni elementi di fantasia con lo scopo di ottenere un successo più vasto, trae a sua volta ispirazione da un fatto di cronaca avvenuto nella cittadina nel novembre 1974, quando Ronald DeFeo Jr. uccise tutti i sei membri della sua famiglia nella loro casa al 112 Ocean Avenue, asserendo di aver sentito delle voci che gli ordinavano di compiere il delitto.

Un anno dopo, nel dicembre del 1975, George e Kathy Lutz ed i tre figli si trasferirono nella casa, ma la abbandonarono solo ventotto giorni dopo, sostenendo che la casa fosse infestata da fantasmi.

L'abitazione descritta nel libro e presente nei film esiste tuttora, ma è stata ristrutturata e ne è stato cambiato l'indirizzo per tentare di scoraggiare i turisti dal visitarla.

Acquistata nel Maggio 2010 per $1.15 milioni, è stata rimessa in vendita nel Settembre dello stesso anno per $950,000, un segno evidente di come le voci di una maledizione sulla casa non si siano ancora placate.