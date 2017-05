American Horror Story 7: Cheyenne Jackson di nuovo nel cast

In arrivo ulteriori succulente news che riguardano “American Horror Story 7”, la nuova stagione dell’amatissima serie tv statunitense di genere horror, in onda dal 2011 su Fox. Confermato anche l’attore Cheyenne Jackson nel cast dei prossimi episodi.

American Horror Story 7: confermata la partecipazione di Cheyenne Jackson

Altre e molte novità stanno invadendo il web, riguardo la tanto amata quanto spaventosa serie tv horror del momento, “American Horror Story”, arrivata ormai al suo settimo capitolo e caratterizzata da sempre diverse trame, personaggi e ambientazioni.

Secondo una nuovissima strategia di marketing, recentemente attuata dall’ideatore Ryan Murphy e decisamente controcorrente rispetto al passato – in cui dovevamo davvero sudare per riuscire ad ottenere centellinati assaggi di spoiler riguardo ai nuovi episodi, sempre mantenuti in un alone di mistero e assoluta segretezza fino alla messa in onda – anticipazioni e novità sulla settima stagione, sono state diffuse sul web in modo strategico, per solleticare i palati sopraffini degli affamati fan in attesa.

Il nuovo capitolo della saga, che ancora non ha titolo, ma che pare sarà ambientato in un’allegorica realtà al tempo delle elezioni americane (per cui non avremo, purtroppo, il presidente Donald Trump tra i personaggi, ma sicuramente un altrettanto stravagante carattere a ricordarlo) vanterà nel cast, tra gli altri, l’attore Cheyenne Jackson, impegnato sul set di “American Horror Story” dal 2015.

American Horror Story 7: nel cast con Cheyenne Jackson

Assieme all’affascinate Cheyenne Jackson, che abbiamo visto per la prima volta in “American Horror Story: Hotel” al fianco della cantante Lady Gaga – nel ruolo di un molto annoiato e crudele vampiro – la veterana Sarah Paulson, assieme a Adina Porter, Billy Eichner e Leslie Grossmane. Sul set anche una giovane new entry alla sua seconda collaborazione con Ryan Murphy. La bella e talentuosa Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher nota al grande pubblico per il ruolo di Chanel#3 nell’ irriverente show televisivo “Scream Queens” – firmato sempre da Murphy – interpreterà, infatti, un personaggio dalla chioma bianca di cui ancora non ci è dato sapere molto.

Ilaria Romito

29/05/2017