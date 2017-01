In un a delle prossime stagioni di “American Crime Story” potrebbe interessare anche il Sexgate, il caso Clinton – Lewinsky, che sconvolse gli Stati Uniti.

American Crime Story: il caso politico che diventa serie tv

La serie tv ha attinto alla realtà sin da subito per creare una stagione che affascinasse il pubblico, infatti anche la seconda, che andrà in onda nel 2018, si svolgerà nel bel mezzo dell’uragano Katrina, ma non finisce qui; infatti, è stata programma già la terza stagione, che si svilupperà sull’omicidio dello stilista Gianni Versace ad opera di Andrew Cunanan. La quarta o una delle successive potrebbe trattare addirittura lo scandalo che ha coinvolto il presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky.

A convincere Ryan Murphy, creatore della serie tv, a fare progetti così a lungo per “American Crime Story” è stato proprio il successo della prima e finora unica stagione andata in onda, “The People v. O.J. Simpson”, tratto dal romanzo “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” di Jeffrey Toobin, peraltro autore anche di “A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”. Quindi è possibile che Murphy si serva ancora dei lavori di Toobin per trarre ispirazione per i suoi prossimi episodi.

American Crime Story: alla ricerca del volto della Lewinsky

Voci di corridoio dicono che già si stiano cercando gli attori per interpretare i ruoli del Sexgate, ma in particolare per la Lewinsky e per Linda Tripp, la collega della prima, che registrò clandestinamente le conversazioni telefoniche, dove la sua amica le confidava la liaison poco sentimentale con Clinton. Il caso Clinton – Lewinsky potrebbe riscuotere ancora successo ad anni di distanza, questa volta però in modo diverso.

È ovvio che Murphy si serva di un argomento così ‘caldo’ per aumentare l’audience della sua serie, che già con il caso O. J. Simpson ha vinto ben 13 Emmy Awards, grazie anche alla partecipazione al cast di attori del calibro di John Travolta, David Schwimmer e Sarah Paulson.

Erika Micheli

20/01/2017