Ryan Murphy ha aggiunto un nuovo volto ad “American Crime Story”, questa volta è quello di Annette Bening ad entrare a far parte del cast.

American Crime Story: Annette Bening come governatrice

Annette Bening è stato contattata per recitare in “Katrina: American Crime Story “, il prossimo capitolo della premiata serie tv, ideata da Murphy e Brad Falchuk. L’attrice interpreterà Kathleen Blanco, governatore della Louisiana durante e dopo la devastazione dell’uragano Katrina.

Annette Bening è stata recentemente nominata come Miglior attrice al Golden Globe per il suo ruolo in “20th Century Women” di Mike Mills. Nello stesso anno l’interprete ha preso parte al film “L’eccezione alla regola“, dove ha recitato accanto a Lily Collins e Alden Ehrenreich.

Nessun membro del cast di “Il caso di O. J. Simpson” è stato confermato ufficialmente, anche se Murphy ha detto che Sarah Paulson, vincitrice di un Emmy Award per la serie, tornerà nella prossima stagione.

American Crime Story: John Landgraf rivela che “Versace” sarà girato prima

Il CEO del networks FX, John Landgraf ha annunciato il mese scorso presso la Television Critics Assn. Press Tour che “Katrina” andrà in onda nel 2018 e sarà rapidamente seguita dal terzo capitolo della serie “Versace: American Crime Story”, che esplorerà l’omicidio appunto dello stilista Gianni Versace del 1997. Inoltre, ha annunciato che le season saranno trasmesse a distanza di circa sei mesi l’una dall’altra e che, sebbene “Versace” sarò girato per primo, sarà “Katrina” quella ad andare in onda come seconda stagione; Landgraf ha attribuito il ritardo a problemi di produzione.

La prima stagione di “American Crime Story”, che ha riguardato il processo di O. J. Simpson, ha vinto nove Emmy Award (e altre 13 candidature!) e due Golden Globe, riscuotendo un grande successo sia da parte tra il pubblico che tra la critica.

Giulia Sessich

07/02/2017