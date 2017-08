Regia: Michael Cuesta

Cast: Dylan O'Brien, Taylor Kitsch, Michael Keaton, Shiva Negar, Sanaa Lathan, Trevor White, Mohammad Bakri, Alaa Safi, Scott Adkins, David Suchet, Kamil Lemieszewski, Navid Negahban, Andrew Pleavin Genere: Azione

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 23 novembre 2017

“American Assassin” segue le vicende di Mitch Rapp, geniale studente universitario e talentuoso atleta che, in seguito alla morte della sua fidanzata, avvenuta durante un atto terroristico, decide di cambiare vita. Invece di elaborare il lutto e condividere il dolore con la famiglia, Mitch matura la voglia di vendicarsi e per questo accetta di partecipare a un prestigioso programma di addestramento della CIA.

Sotto l’ala protettiva di Stan Hurley, un veterano della Guerra fredda, il ragazzo impara l’arte del combattimento fino a quando non viene reclutato per una pericolosa missione, ossia indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente per evitare un conflitto mondiale.

American Assassin: trasposizione cinematografica del romanzo di Vince Flynn

“American Assasin” è un film di Michael Cuesta, promettente regista statunitense, autore de “La regola del gioco” e di alcuni episodi della serie tv “Homeland”. Su una sceneggiatura di Edward Zwick, Cuesta porta sul grande schermo la storia di Mitch Rapp, il protagonista della serie di romanzi creati da Vince Flynn, scrittore che ha collaborato anche alla serie televisive "24".

Tra i protagonisti di “American Assassin” spicca Dylan O’Brien, astro nascente di Hollywood, visto in“Maze Runner” e nella serie televisiva “Teen Wolf”. Su di lui ruota questo thriller ad alto tasso di suspense che vanta anche la fotografia di Enrique Chediak, le musiche di Steven Price e le scenografie di Andrew Laws.

Il film è un ritratto sulle agenzie governative statunitensi e sul loro modo di agire di fronte alle minacce del nuovo millennio, primo fra tutti gli attacchi terroristici.