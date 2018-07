America Horror Story 8: Cody Fern nei panni di Michael Langdon

L’attore della saga capolavoro “L’assassinio di Gianni Versace” Cody Fern si è aggiunto al cast dell’ottava stagione della popolare saga horror intitolata “American Horror Story: Apocalypse”, dove interpreterà il personaggio Michael Langdon. Ad annunciarlo su Twitter è stato proprio il creatore della serie antologica Ryan Murphy.

“American Horror Story 8 ” ha arruolato Cody Fern in un ruolo chiave nella trama della nuova stagione

Cody Fern giovane attore australiano è noto al grande pubblico per aver partecipato a importanti pellicole internazionali come “The Last Time I saw Richard” nel 2013, ma anche per essere stato uno dei protagonisti nella commedia drammatica del 2017 “The Tribes of Palos Verdes” al fianco di Jennifer Garner e Maika Monroe. Inoltre, è stata confermata la sua partecipazione per il sesto ed ultimo episodio di un’altra popolare serie televisiva “Hous of Cards”, attualmente, molto discussa a causa dello scandalo che ha investito l’ex protagonista Kevin Spacey.

Il bell’attore australiano è nel cast della attesa saga di “America Horror story 8” nella veste di uno dei personaggi chiave quello di Michael Langdon. A dare l’annuncio della presenza di Cody Fern nell’ottava stagione è stato il creatore della serie Ryan Murphy, attraverso un tweet che in pochi secondi a fatto il giro del mondo.

Excited to announce Cody Fern will be playing the role of Michael Langdon in American Horror Story: Apocalypse. Premieres September 12 on FX. pic.twitter.com/kFYQ2GAncd — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) July 26, 2018

Come è già noto, “American Horror Story: Apocalypse” l’ottava stagione della serie televisiva, sarà un crossover tra la prima e terza stagione della saga, che sono rispettivamente “Murder House” e “Coven”. I fan dello show ricorderanno che Michael Langdon era il figlio di Tate Langdon e Vivien Harmon, nato durante gli eventi di “Murder House”, come svelato nell’epilogo del scena finale della stagione, Michael non è altro che l’Anti-Cristo, che ovviamente si ricollega al tema centrale della stagione 8, l’Apocalisse.

Il creatore della saga horror Murphy ha anche affermato che “American Horror Story 8” avrà come protagonisti Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates dirigerà il nuovo progetto.

Chiara Broglietti

27/07/2018