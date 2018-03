Titolo originale: Alita: Battle Angel

Regia: Robert Rodriguez

Cast: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Jackie Earle Haley

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Canada, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 19 luglio 2018

"Alita: Angelo della battaglia" è ambientato nel ventunesimo secolo e vede il cyborg Alita (Rosa Salazar) al centro della narrazione. Alita, dopo essere stata abbandonata in una discarica, viene trovata dal dottor Ido (Christoph Waltz) specializzato in hi-tech. Portato nella sua clinica, il cyborg si risveglia senza però ricordare nulla. Non conosce la propria identità, la sua natura, tutto le sembra nuovo e da scoprire. Ido tenta di tenerla al sicuro e il suo nuovo amico Hugo (Keean Johnson) si offre volontario nel cercare di farle ricordare il suo passato.

Tra i due nasce un'amicizia che ben presto muta in qualcosa di più profondo. Rapporto che però viene ostacolato da alcuni nemici che si mettono sulle tracce di Alita e minacciano di far del male ai suoi cari. Pian piano il cyborg scopre le sue grandi abilità di combattimento e non esiterà a combattere per proteggere se stessa, la sua famiglia e tutti quelli che hanno imparato ad amarla. Alita scopre che una donna giovanissima può cambiare il mondo in cui vive.

Alita: Angelo della battaglia: dal manga al grande schermo

La nuova pellicola è la trasposizione cinematografica del manga cyberpunk "Battle Angel Alita" (Gunm) di Yukito Kishiro. Ormai negli ultimi anni anche altri registi hanno impresso sulla pellicola altri fumetti come ad esempio Rupert Sanders con "Ghost in the Shell" (2017) ispirato al manga "Kōkaku kidōtai" (letteralmente: Squadra mobile con corazza offensiva).

A differenza del fumetto giapponese, il film "Alita: Angelo della battaglia" non sarà il riassunto dei nove volumi componenti la serie, ma vedrà al centro alcuni momenti solo dei primi quattro capitoli.

Robert Rodriguez sarà accompagnato da James Cameron nel ruolo di produttore esecutivo e co-sceneggiatore.