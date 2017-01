Regia: Ridley Scott

Cast: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt

Genere: Fantascienza, Colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Usa, Gran Bretagna 1979

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 25 ottobre 1979

Mentre fa ritorno sulla Terra dopo una spedizione con l'equipaggio in stato di ibernazione, l'astronave Nostromo riceve un SOS e sbarca su un pianeta da cui proviene la richiesta d'aiuto, ma esso è completamente disabitato. Durante una ricognizione, un membro dell'equipaggio viene attaccato da un essere alieno, che è fuoriuscito da un uovo appena schiusosi. Si scopre così che quello che loro hanno scambiato per un SOS, non era altro che un segnale di allerta da parte dei coloni, che sono stati tutti sterminati dalla razza aliena, che ha trasformato la base in un'enorme covata. L'equipaggio della Nostromo dovrà così fare i conti con questi mostruosi alieni e cercare di sopravvivere.

"Alien" ha dato vita ad una serie di fortunate pellicole e di fumetti, inoltre l'alieno del film è diventato un'icona cinematografia e uno dei simboli a cui maggiormente viene ricollegato a Ridley Scott. È considerato uno dei capolavori del regista e ha dato il via a diversi sequel ed anche ad alcuni prequel, diretti da vari registi di grande fama. Il grande successo del film è confermato anche dal suo inserimento nel 2002 nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Alien: il cast stellato e il favore della critica

"Alien" ha lanciato nel mondo del cinema l'attrice Sigourney Weaver, che ha interpretato il ruolo del tenente Ellen Ripley anche in altri tre sequel ed è stata candidata per l'Oscar come Miglior attrice protagonista per "Aliens - Scontro finale", divenendo la prima interprete donna a ricevere una nomina per un film fantasy.

Il cast del film vanta, però, altri grandi volti del mondo del cinema: Tom Skerritt nel ruolo del comandante Dallas, Veronica Cartwright come Lambert, Harry Dean Stanton nella parte dell'ingegnere Brett, il defunto John Hurt come ufficiale esecutivo, Iam Holm (l'ufficiale Ash) e, infine, Yaphet Kotto, l'ingegnere capo.Per assistere gli attori nella preparazione dei loro ruoli, Ridley Scott scrisse diverse pagine descrivendo la storia pregressa di ciascun personaggio, aiutandoli così a calarsi pienamente nella parte.

Alla sua uscita la pellicola non riscosse molto favore dalla critica, ma negli anni successivi venne molto apprezzato dalla stessa, che ne elogiò il realismo e l'ambientazione. La fortuna di "Alien" è stato il sentimento di angoscia che il film genera, derivato dal disperato girovagare dell'equipaggio alla ricerca di salvezza, in mezzo ai claustrofobici labirinti della colonia. Questa afflizione aumenta nel corso del film, man mano che lo spettatore prende consapevolezza del gioco degli alieni.

Alien: Gli incassi e i premi ricevuti

Il film è costato 11 milioni di dollari, ma ne ha incassati solo nell'anno di uscita 103 milioni, dei quali 79 solamente negli Stati Uniti. Nel 2003 è stata fatta uscire una versione Director's cut di "Alien", rimasterizzata con tecnologia digitale e distribuita negli USA per il 25º anniversario della pellicola. In questa versione compaiono alcune scene tagliate nella prima edizione e guadagnò altri 2 milioni di dollari.

Tra i premi vinti, "Alien" vanta un Oscar come Migliori effetti speciali a Hans Ruedi Giger, Carlo Rambaldi, Brian Johnson, Nick Allder e Denys Ayling e una nomina per Migliore scenografia a Michael Seymour, Leslie Dilley, Roger Christian e Ian Whittaker. La colonna sonora del film, affidata Jerry Goldsmith (compositore di grandi soundtrack e in particolare per il genere horror e fantascientifico), è stata candidata per il Golden Globe.