Alien: Covenant – James Cameron è per il no, ma si fida di Ridley Scott

James Cameron pensa che il prequel “Alien: Covenant” non sia una buona idea, ma ha fede in Ridley Scott, regista del primo film.

Alien: Covenant – James Cameron dice la sua riguardo il nuovo film su Alien

Ridley Scott, regista del primo film sull’alieno parassito, e James Cameron, che ha diretto “Aliens – Scontro finale”, si erano riuniti all’inizio degli anni 2000 per la collaborazione in un “Alien 5”, ma abbandonarono l’idea quando vennero a conoscenza della pellicola “Alien vs. Predator”, a cui la 20th Century Fox stava già lavorando.

Successivamente Cameron ha commentato qualsiasi uscita provenisse dalla franchise di Alien. L’anno scorso infatti aveva criticato negativamente “Alien³” di David Fincher. Durante un’intervista rilasciata al Vulture il regista parlando di “Alien: Covenant” dice che non c’è nessuna validità nel girare un film del genere ora. Oltre a ciò, quando gli è stato chiesto dell’imminente “Alien: Covenant” ha continuato con una digressione al riguardo, che vi riportiamo qui di seguito:

“La franchise ha un po’ girovagato ovunque nel corso del tempo. Ridley [Scott] ha diretto il primo film, ispirando un’intera generazione di registi e appassionati di fantascienza con quel film e ci sono stati così tanti film altri che sono derivati da lui stilisticamente, anche il “Aliens”, che è stato un sequel legittimo del primo e,secondo me, il giusto erede del suo film. L’ho diretto da fan. Ho voluto così onorare il suo film, ma anche dire quello che volevo dire. Dopo di che, non mi prendo alcuna responsabilità.

Non credo che abbia funzionato enormemente bene. Credo siamo andati oltre. È come se, ok, ormai abbiamo capito tutto il meme biomeccanico freudiano. Da allora l’ho visto in 100 film horror. Credo che entrambe le pellicole siano state ad un certo punto la base di ogni altro film su Alien, come un punto di riferimento. Ma c’è qualche validità nel girare un film del genere in questo momento? Non lo so. Possibile.”

Alien: Covenant – Cameron ha fiducia nel lavoro che potrebbe realizzare Ridley Scott

Cameron termina, però, riponendo fiducia in Scott, ideatore del primo film su Alien, perché sa benissimo quanto il regista sia un maestro nel suo campo e quanto sia prima di tutto un grande artista:

“Vedremo, la giuria è già fuori che attende. Vedremo con cosa se ne uscirà Ridley. Vorrei solo aggiungere questo – e vi prego di non tagliare questa parte – che io sarò in fila per qualsiasi film di Ridley Scott, anche per uno che non è un grande, perché lui è sia un artista che un regista. Ho imparato sempre da lui. E quello che farà tornando di nuovo al suo franchising potrebbe rivelarsi affascinante.”

James Cameron ha dato quindi la sua benedizione a Ridley Scott per “Alien: Covenant”. Tuttavia, quest’ultimo, però, non ne ha neanche tanto bisogno.

Erika Micheli

29/01/2017