Regia: Philippe Lacheau

Cast: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Nawell Madani, Medi Sadoun, Vincent Desagnat, Alice Dufour

Genere: Commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 28 settembre 2017

"Alibi.com" è un esilarante commedia francese diretta e interpretata dal giovane e affascinante Philippe Lacheau, noto al grande pubblico per film come "Babysitting" e il suo sequel "Babysitting 2". In un particolare periodo storico come quello in cui viviamo, trovare un'occupazione che ci permetta di vivere - o per lo meno sopravvivere - è un compito sempre più arduo e i giovani d'oggi sono costretti davvero a fare i salti mortali per cercare di non finire disperati, tra il cospicuo numero di disoccupati che riempiono le file dei centri impiego e affollano siti web appositi alla ricerca di promettenti offerte di lavoro. A proposito di siti web, il protagonista della pellicola, assieme ad un gruppo di visionari e ambizioni amici, decide di mettere su l'impresa del secolo, quella che porterà la svolta nelle loro vite e che gli permetterà di fare un sacco di soldi: "Alibi.com".

Alibi.com: un servizio che pensa ai tuoi guai

Il servizio proposto dall'impresa, si occupa di fornire al cliente un'incredibile quantità di scuse e stratagemmi per ogni genere di situazione. Tenere nascosti i propri vizi o mantenere segreti piuttosto piccanti, non sarà più un problema per chi non vuole mettere a rischio la propria immagine, adesso c'è 'Alibi' a fornire la soluzione.

Quando tutto sembra andare per il meglio per il nostro protagonista, che ha trovato finalmente l'amore e vede la sua attività andare a grosse vele; la situazione si fa piuttosto complessa a causa di un cliente davvero molto 'speciale'che la neonata azienda non può assolutamente rifiutarsi di aiutare.

Riuscirà il nostro eroe a uscirne pulito e a non perdere l'amore della sua bella?