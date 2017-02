Alias: una reunion? Michael Vartan dice sì

L’attore rivela in esclusiva a E! Online che sarebbe sicuramente interessato ad una reunion dello show

Alias: meglio una reunion o un reboot?

Intervistato in esclusiva da E! Online durante la premiere della sua nuova serie “The Arrangement”, Michael Vartan, noto al pubblico televisivo come l’affascinante agente della CIA Michael Vaughn, afferma di essere interessato ad un potenziale ritorno della serie:

“Scherzo sempre dicendo che, se vorranno farlo, dovranno sbrigarsi, perché sto invecchiando e correre su e giù per quei corridoi… diciamo che non ho più trent’anni. Sarei decisamente interessato alla cosa, ma non ho sentito nulla a riguardo”.

Decisamente diversa, invece, la sua opinione riguardo un reboot dello show:

“E’ una cosa interessante, perchè i fan di per sè non me ne hanno mai parlato, ma è una domanda che mi viene posta spesso. Penserei, a livello del tutto personale ed egoistico <<Come osano pensare di riproporre quello show con un altro cast?>>, ma questo solo perchè sono molto legato a quell’esperienza e alle persone con cui ho collaborato”.

E aggiunge “Sono ancora in contatto con tutti. Sai, quando trascorri quattordici ore al giorno insieme a delle persone per quattro o cinque anni, in qualche modo diventano la tua famiglia. E quando lo show è finito è stato davvero difficile dover rinunciare a quella compagnia”.

Alias: la reunion degli sceneggiatori all’ATX Television Festival

Nessuna novità su una reunion del cast, quindi; nel frattempo, però, gli sceneggiatori della serie di spionaggio più seguita della ABC si ritroveranno all’ATX Television Festival, previsto dall’8 all’11 giugno ad Austin, in Texas.

La convention ha già annunciato diverse reunion di serie iconiche, come la comedy “Designing Women” e la serie drammatica “Northers Exposure“.

Tra gli sceneggiatori di Alias presenti alla convention ci saranno Ken Olin, Lawrence Trilling, Sarah Caplan, Monica Breen, Jeff Pinkner, Andre Nemec e Josh Appelbaum.

Voi cosa ne pensate? Preferireste un reboot o siete più per una reunion come Michael Vartan?

Sonia Buongiorno

17/02/2017