Alexandra Daddario star e produttrice di “Sai tenere un segreto?”

L’attrice Alexandra Daddario sarà la protagonista della commedia “Sai tenere un segreto?”, progetto di cui sarà anche produttrice.

Alexandra Daddario: “Sai tenere un segreto?”

“Sai tenere un segreto?” è un adattamento cinematografico del romanzo scritto dalla autrice britannica Sophie Kinsella nel 2003 e racconta la storia di Emma Corrigan, una ragazza con numerosi segreti, interpretata da Alexandra Daddario che è anche la produttrice del lungometraggio.

Durante un viaggio in aereo piuttosto turbolento, Emma si convince di essere sul punto di morire e rivela tutti i suoi pensieri e segreti ad un’affascinante sconosciuto che le siede accanto. La situazione si complica quando scopre che il giovane è in realtà Jack Harper, l’amministratore delegato della società per cui lavora la giovane donna, la quale comprende incontrandolo per caso in ufficio,si rende conto di aver rivelato al suo capo ogni dettaglio imbarazzante della sua vita privata e non solo.

La sceneggiatura sarà firmata da Peter Hutchings, mentre la regia sarà a cura di Elise Duran.

Il romanzo scritto da Sophie Kinsella ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, e l’autrice venuta a conoscenza del progetto della Daddario ha dichiarato: “Sono assolutamente elettrizzata all’idea che il mio libro diventerà un film e so che i miei lettori in tutto il mondo sono impazienti di vederlo sul grande schermo come me. Sono davvero felice che Alexandra Daddario interpreterà Emma”.

Alessandra Daddario: una serie di successi e insuccessi cinematografici

Alexandra Daddario è una attrice e modella statunitense, attiva sia al cinema che in televisione, è salita alla ribalta grazie al ruolo di Annabeth Chase nella serie cinematografica “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri” nel 2013, ha inoltre preso parte al cast, di importati pellicole come “Libera uscita” nel 2011 e due anni dopo era tra i protagonisti di “Non aprite quella porta 3D“. Mentre in televisione si è fatta notare per le partecipazioni a serie come “White Collar”tra il 2009 e il 2011, “True Detective” del 2014 e “American Horror Story: Hotel”nel 2015. La Daddario, però, è reduce da alcuni insuccessi come “Baywatch” del regista di Seth Gordon del 2017 non è decollato come si sperava. Il nuovo progetto cinematografico dal titolo “Sai tenere un segreto?” è l’occasione di rilancio per Alexandra Daddario, non ci resta che attendere l’uscita della pellicola per capire se sarà così.

Chiara Broglietti

25/07/2018