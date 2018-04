Alden Ehrenreich: Han Solo l'amico di Chewbecca

(Los Angeles, 22 novembre 1989)

Alden Caleb Ehrenreich nasce a Los Angeles nel 21989 da Sari, designer di interni e Mark, un contabile. Il suo nome deriva da quello del regista Phil Alden Robinson. L'attore statunitense è ebreo e i suoi antenati sono emigranti dall'Austria, Ungheria, Russia e Polonia ed è cresciuto nel giudaismo ricostruzionista (quarto ramo dell'Ebraismo fondato negli Stati Uniti dal rabbino Mordecai Kaplan e dal rabbino Ira Eisenstein).

Sin da subito mostra la sua passione per la recitazione studiando alla Palisades Elementary School di Pacific Palisades, a Los Angeles, e alla Crossroads School di Santa Monica, in California.

A soli 14 anni viene notato dal regista Steven Spielberg. Il regista di "The Post" anni fa disse: "Ehrenreich era in un video di un bat mitzvah nel quale recitò anche mia figlia come sua migliore amica. Appena dopo aver visto il video gli ho procurato un agente. Ecco come tutto è cominciato".

Il debutto di Alden Ehrenreich avviene nel 2009 in con il ruolo di Bennie in "Segreti di Famiglia" diretto da Francis Ford Coppola. Qualche anno dopo lavora di nuovo con il regista in "Twixt" un film thriller con Elle Fanning.

La vera gloria arriva nel 2016 quando viene scelto per indossare i panni di Han Solo in "Solo: A Star Wars Story" diretto da Ron Howard con Emilia Clarke (Daenerys Targaryen in "Il Trono di Spade").

Matteo Farinaccia