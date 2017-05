Alamar – Recensione: un’opera con un approccio quasi documentaristico diretta da Pedro Gònzales-Rubio

Il piccolo Natan/Natan Machado Palombini è il frutto dell’amore tra Roberta/Roberta Palombini, una donna italiana in vacanza in Messico, e il pescatore Jorge/Jorge Machado, che vive nell’atollo caraibico di Banco Chinchorro. I due si sono separati dopo la nascita del bimbo, che è tornato in Italia con la madre.

In vacanza, il ragazzino avrà modo di vivere una straordinaria avventura con il padre e il nonno Matraca/Nestor Marin nella natura più selvaggia. Sulla sua strada, tra fondali trasparenti e foreste di mangrovie, incontrerà un uccello bianco che volerà via lo stesso giorno del suo ritorno alla civiltà.

Uno straordinario romanzo di crescita ambientato in una vero paradiso naturale diventato nel 1996 Riserva Naturale della Biosfera dall’Unesco

È un fantastico mix tra realtà e finzione "Alamar", l’opera prima di Pedro Gònzales-Rubio, un giovane regista belga di origine messicane. Il film, girato nel 2009 è distribuito sui grandi schermi in Italia grazie all’impegno dell’Ahora! FILM produttore e distributore indie in collaborazione con Barz and Hippo e Rossosegnale.

La storia raccontata, della coppia Roberta/Jorge e del piccolo Natan, è interpretata da loro stessi. A questi personaggi si aggiunge il vecchio Matraca, vero pescatore e dulcis in fundo Blanquita, l’uccello bianco che li segue ovunque.

Lo spettatore si ritrova letteralmente catapultato in un posto fuori dal mondo. Si vive in palafitte in mezzo al mare e le giornate scorrono lente secondo i ritmi della natura. Tutta la storia è centrata sul rapporto padre/figlio. L’approccio è molto minimal e la pellicola funziona bene proprio per questo.

“Alamar” è una sorta di documentario senza esserlo, che toglie dalla narrazione ogni elemento superfluo. Il mare cristallino è uno degli indiscussi protagonisti e pervade tutto.

L’opera prima di Pedro Gonzòles-Rubio è un piccolo gioiellino che esce da tutti gli schemi. Anche il circuito distributivo è molto alternativo e dimostra che un cinema indie può avere il suo posto anche in Italia.

Marco Marchetti