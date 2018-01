Il nuovo film di Quentin Tarantino, incentrato sulle vicende di Charles Manson, potrebbe godere anche della partecipazione di Al Pacino. La notizia arriva pochi giorni dopo la conferma dell’ingresso di Leonardo Di Caprio nel cast della pellicola. Al Pacino potrebbe unirsi ad un cast già di per sè molto promettente.

Al Pacino potrebbe partecipare al prossimo film di Tarantino

Quentin Tarantino ha le idee piuttosto chiare per il suo prossimo progetto. Il suo nuovo film, che dovrebbe essere rilasciato non prima del 2019, sarà incentrato sulle vicende relative a Charles Manson durante l’estate del 1969 a Los Angeles. In particolare, pare che il protagonista sarà un attore che cerca di inserirsi ed avere successo nel difficile mondo di Hollywood. Alcuni nomi relativi al cast sono stati confermati: tra questi vi sono Margot Robbie, Leonardo Di Caprio e Tom Cruise. Ma, fatta eccezione per la parte di Sharon Tate che sarà interpretata dalla Robbie, ancora non è stato reso noto quale ruolo interpreteranno le star.

A pochi giorni dalla conferma della partecipazione di Di Caprio al film, sembra che Tarantino voglia includere nel suo ultimo progetto anche Al Pacino. Anche in questo caso, non si sa per quale ruolo sia pensata la partecipazione dell’attore ma sembra che il regista sia davvero determinato e deciso ad averlo nel cast.

Gli ultimi progetti di Al Pacino

Sono anni piuttosto pieni per Al Pacino. L’attore, infatti, ha partecipato nel 2017 ai film “Hangman” di Johnny Martin e “The Pirates of Somalia” di Bryan Buckley. Inoltre, si è parlato a lungo della sua futura partecipazione a “The Irishman”, il nuovo film di Martin Scorsese previsto per il 2019, in cui l’attore sarà a fianco di Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel. Non ci resta che attendere speranzosi la conferma di Al Pacino anche per il nuovo progetto di Tarantino.

Claudia Pulella

16/1/2018