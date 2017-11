Regia: Alberto Rondalli

Cast: Nahuel Pérez Biscayart, Pilar López de Ayala, Jordi Mollà, Caterina Murino, Alessandro Haber, Umberto Orsini, Alessio Boni, Ivan Franek, Marco Foschi, Marta Manduca, Flavio Bucci, Camilla Diana, Valentina Cervi, Federica Rosellini

Genere: Avventura,Colore

Durata: 126 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Ra.Mo.

Data di uscita: 16 Novembre 2017

"Agadah" ci porta nell'Italia del Maggio 1734, all'indomani della Battaglia di Bitonto con la quale i Borbone avevano imposto il loro dominio sul Regno di Napoli: Alfonso di Van Worden (Nahuel Pérez Biscayart) è un giovane Vallone di Re Carlo di Borbone, incaricato da quest'ultimo di partire per Napoli e raggiungere la città nel minor tempo possibile; ad accompagnarlo, il fedele servitore Lopez, che cerca di dissuadere il giovane dall'attraversare l'Altopiano delle Murgie, in Puglia, poiché si narra che il luogo sia infestato da spettri e demoni.

Alfonso, sebbene messo in guardia, si mette comunque in cammino, in un viaggio avventuroso lungo dieci giorni, in bilico tra sogno e realtà.

Agadah: un cast internazionale

"Agadah" è un film a metà tra avventura e fantasy che nasce dalla penna di Jan Potocki, dal cui romanzo "Manoscritto trovato a Saragozza", del 1805, da cui il film è liberamente tratto.

La regia è affidata ad Alberto Rondalli, che in "Agadah" dirige un cast internazionale, con nomi come quello di Nahuel Pérez Biscayartn, attore argentino protagonista di "120 battiti al minuto", presentato in anteprima al Festival di Cannes 2017, dove il film si aggiudica Il Grand Prix Speciale della Giuria e Federica Rossellini, attrice che grazie alla sua performance in "Dove cadono le ombre", si è aggiudicata il Nuovo Imaie Talent Award alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La produzione di "Agadah" è invece affidata alla società Ra.Mo Spa dell'imprenditore Pino Rabiolini (noto per essere il fondatore di Pomellato, azienda di gioielli di lusso) che, con quest'opera, si confronta per la prima volta con il mondo cinematografico.