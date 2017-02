Regia: Fabio Massa

Cast: Fabio Massa, Ivan Bacchi, Cristina Donadio, Pietro De Silva, Salvatore Cantalupo, Martina Liberti

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Ismaele Film

Data di uscita: 16 Marzo 2017

Lorenzo è un giovane trentenne con un rispettabile sogno nel cassetto: insegnare ai bambini dell'Africa. La sua passione per il continente nero deriva dall'affetto che nutre per Kalid, un bambino africano che conosce nel suo periodo di insegnamento a ragazzi disagiati. Un giorno riesce finalmente a realizzarlo, grazie ad un'associazione no profit arriva in Africa, ma nel momento più bello della sua vita il suo sogno rischia di andare in frantumi a causa di una brutta notizia riguardante la sua salute: Lorenzo ha un un melanoma in fase avanzata. Da qui prenderà piede un effetto domino che coinvolgerà tutte le persone che lo circondano, dalla la famiglia all'amore fino agli amici. Il giovane si ritroverà ad affrontare, oltre la malattia, una scelta per ogni persona della sua vita.

Aeffetto Domino: il cast del film

Il volto di Lorenzo è quello di Fabio Massa, alla sua seconda regia, dopo "Linea di konfine" e molto più affermato come attore, grazie all'interpretazione in "Un posto al sole". Un altro bello nostrano del cast è Ivan Bacchi, che ha partecipato a "CentroVetrine" e alla saga di "Tre metri sopra al cielo come Paolo, il fratello di Step. Nel cast anche interpreti più affermati, come Cristina Donadio, che ha preso parte anche alla seconda stagione di "Gomorra", Pietro De Silva, che ha recitato in "Non ti muovere" di Sergio Castellitto e molte altre importanti pellicole, e Salvatore Cantalupo, Pasquale nel film "Gomorra". Nel ruolo dell'amata che ama Martina Liberti, che ha già lavorato con Massa in "Linea di konfine" e che in "Aeffetto Domino" svolge anche il compito di produttrice.