STX Entertainment è in trattative finali per produrre la storia di sopravvivenza “Adrift” con Shailene Woodley come star del film e Baltasar Kormákur alla regia.

Adrift: Shailene Woodley come la protagonista Tami Oldham

“Adrift” sarò presentato come progetto al Festival di Berlino tra qualche giorno, mentre la STX Entertainment si occuperà della sua distribuzione nelle sale del Regno Unito. Lo script è stato scritto da Aaron e Jordan Kandell, mentre Balthasar Kormákur produrrà il film con gli RVK Studios e lo dirigerà a partire dal mese di giugno.

Shailene Woodley è in trattative finali per recitare in “Adrift”, interpretando il ruolo di protagonista nella storia di sopravvivenza.

“Aldrift” si basa sul vero racconto di quanto accaduto a Tami Oldham e al suo fidanzato. La coppia, dopo essersi recata a Tahiti con la loro barca a vela, si imbattono nel bel mezzo del Pacifico in un uragano. La donna perde i sensi e al suo risveglio non trova altro che l’imbarcazione distrutta. Richard, il suo fidanzato, è disperso in mare e la ragazza si ritrova senza possibilità di comunicazione con la terra ferma. Tami dovrà riuscire a raggiungere le 1.500 miglia che la separano dalla costa, ferita e senza viveri.

Adrift: l’entusiasmo della produzione e la scelta di Kormákur

Il regista islandese Kormákur non è nuovo all’adattamento di storie vere di sopravvivenza, infatti ha già diretto “Everest” nel 2015 e “The Deep” nel 2012.

Il presidente di STX Films Adam Fogelson e il presidente di STX Entertainment David Kosse hanno già lavorato con Kormákur per “Everest” e “Contraband”. Fogelson ha dichiarato lunedì in un comunicato riguardo “Adrift”:

“Questo progetto è stato voluto tanto e tutta la squadra di STX Films è entusiasta di poter lavorare con Balt su questa storia straziante, straordinaria e interessante di amore e di sopravvivenza contro ogni possibilità”.

La Woodley è stata recentemente vista in “Snowden” di Olver Stone insieme a Joseph Gordon-Levitt, anche se la sua consacrazione sul grande schermo è dovuta ai film “Colpa delle stelle” e la trilogia di “Divergent“.

Erika Micheli

06/02/2017