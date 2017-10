Titolo originale: Goodbye Christopher Robin

Regia: Simon Curtis

Cast: Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Kelly MacDonald, Stephen Campbell Moore, Nico Mirallegro, Simon Williams, Bentley Kalu

Genere: Biografico, colore

Durata: N/d

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 10 novembre 2017

Il film di genere biografico "Addio Christopher Robin", diretto dal regista Simon Curtis, è un omaggio alla storia dell'uomo dietro il personaggio che lo rese celebre. La romantica ed emozionante biopic di Curtis, sceneggiata da Simon Vaughan - già creatore della pellicola di successo "Un orso di nome Wiennie" datata 2004 - racconta di un giovane A.A. Milne (Domhnall Gleeson), scrittore dalla cui penna nacque l'orsetto più amato e conosciuto di sempre, Winnie the Pooh, le cui avventure, assieme ai suoi amici nel Bosco dei Cento Acri, sono contenute in alcuni tra i più bei libri illustrati per l'infanzia.

Prima di diventare un tenero orsacchiotto giallo ghiotto di miele, Winnie era un vero e proprio pupazzo di peluche, regalato al piccolo Christopher Robin dalla signora Milne, in occasione del suo primo compleanno e, in seguito, diventato il più inseparabile dei suoi compagni di strada.

Addio Christopher Robin: una fiaba non proprio a lieto fine

Alan Alexander Milne, era un matematico inglese divenuto noto per aver scritto per la rivista satirica "Punch" e per aver redatto articoli di propaganda per l'intelligence britannica. Dopo il dramma del Primo conflitto Mondiale, nel 1920, Milne ebbe un figlio di nome Christopher Robin a cui dedicò una serie di opere letterarie per l'infanzia, ispirandosi al suo mondo di giochi. Winnie the Pooh è un personaggio molto amato, ma la sua storia non è una fiaba a lieto fine; per molti anni infatti, il 'piccolo' Christopher Robin, è rimasto incastrato nel suo ruolo di 'eterno bambino', senza riuscire a liberarsi - neppure da adulto - di quel personaggio letterario suo alter ego, creato dal padre.