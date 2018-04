Adam Sandler in una commedia per Netflix

Adam Sandler, dopo “Ubriaco d’amore” viene nuovamente diretto da Paul Thomas Anderson, in una commedia di Netflix.

Adam Sandler reclutato da Netflix per una commedia

Adam Sandler ha annunciato una settimana fa, tramite Twitter la sua collaborazione con Netflix. Le commedie dell’attore degli ultimi dieci anni hanno lasciato molto a desiderare. Tuttavia, sembra che potremmo avere qualcosa di interessante da guardare di Sandler, e non semplicemente perché è terribile.

La scorsa settimana, Adam Sandler ha girato uno speciale inedito per Netflix, al El Rey Theatre di Los Angeles. Parte della commedia è stata diretta da Paul Thomas Anderson.

L’interprete è stato in tour negli ultimi due anni, accompagnato occasionalmente da amici come David Spade, Nick Swardson e Rob Schneider.

La notizia di questo nuovo lavoro non aveva attirato molta attenzione, fino a quando non è venuta fuori la collaborazione con Paul Thomas Anderson. Quest’ ultimo aveva già diretto Adam Sandler nella sua migliore performance, ovvero quella di “Ubriaco d’amore” (2002), che tra l’altro ha ottenuto il Premio per la Miglior Regia alla 55ª edizione del Festival di Cannes.

Le aspettative verso questa nuova collaborazione sono, quindi, buone, soprattutto se si considera il lavoro di Sandler degli ultimi vent’anni. Anderson ha dichiarato di essere un po’ “ossessionato” dal modo di lavorare di Adam Sandler.

Mentre si può affermare che “50 volte il primo bacio” (2004) del regista Peter Segal, sia una commedia romantica discreta, salvata dall’alchimia tra Sandler e la co-protagonista Drew Barrymore, l’ultima vera grande commedia impersonata da Sandler è stata “Big Daddy – Un papà speciale” (1999) che risale quasi a vent’anni fa.

Per ora, non abbiamo idea di cosa significhi questo speciale della commedia Netflix, ma Sandler è stato sorpreso a cantare nuove canzoni nel sistema metropolitano di New York City il mese scorso, ciò potrebbe essere parte dello spettacolo, potrebbe trattarsi di una commedia musicale. La data di debutto della commedia è ancora sconosciuta.

Mariateresa Vurro

12/04/2018