Regia: James Gray

Cast: Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Greg Bryk, Jamie Kennedy, John Ortiz, Kimberly Elise, Elisa Perry, Loren Dean

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Brasile, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: n/d

Roy McBride è un ingegnere alla ricerca di una verità sconosciuta: 20 anni prima suo padre era partito per una missione spaziale a Nettuno, ma non aveva mai fatto ritorno a casa. A Roy non resta altro da fare che partire nello spazio per scoprire i motivi della morte dell'uomo.

Ad Astra: il fantasy di James Gray

Dopo i successi di "Two Lovers", "C'era una volta a New York" e "Civilità perduta", il regista James Gray torna sul grande schermo con "Ad Astra". L'annuncio di questa pellicola era stato fatto durante il Festival di Cannes del 2016.

Successivamente, Gray ha affermato che nella scrittura di questo progetto si è ispirato al romanzo "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad. Ha poi aggiunto che il suo intento è stato quello di portare al cinema la raffigurazione più realistica dei viaggi spaziali.

Il cast di "Ad Astra" è stato confermato nel 2017 e comprende: Brad Pitt ("Il curioso caso di Benjamin Button", "Bastardi senza gloria", "La grande scommessa", "Allied - Un'ombra nascosta", "War Machine"), Donald Sutherland ("The Italian Job", "Ritorno a Cold Mountain", "Orgoglio e pregiudizio", "La migliore offerta", "Ella & John - The Leisure Seeker"), l'attore premio Oscar Tommy Lee Jones ("Non è un paese per vecchi", "Il matrimonio che vorrei", "Lincoln", "Cose Nostre - Malavita", "Jason Bourne"), Ruth Negga ("12 anni schiavo", "Jimi: All Is by My Side", "Warcraft - L'inizio", "Loving") e John Ortiz ("American Gangster", "Il lato positivo", "Steve Jobs", "Kong: Skull Island", "The Cloverfield Paradox").

La sceneggiatura è di James Gray e Ethan Gross. "Ad Astra" è distribuito da 20th Century Fox.