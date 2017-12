Action Point – 2018

Regia: Tim Kirkby

Cast: Brigette Lundy-Paine, Johnny Knoxville, Dan Bakkedahl, Johnny Pemberton, Conner McVicker, Chris Pontius, Joshua Hoover, Eleanor Worthington-Cox, Aidan Whytock, Siobhan Hodgson

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 12 aprile 2018

Un impavido personaggio e i suoi amici progetteranno e gestiranno un parco divertimenti nel New Jersey, che diventerà tristemente noto come una delle strutture più pericolose al mondo.

Action Point: un parco divertimenti da paura

Il film “Action Point” è una commedia diretta da Tim Kirkby, regista televisivo di serie come “Brooklyn Nine Nine” e “Stewart Lee's Comedy Vehicle”. “Action Point” è stato girato sulla falsariga di “Jackass presenta: Nonno cattivo” diretto nel 2013 da Jeff Tremaine.

“Action Point” è basato sul parco a tema del New Jersey chiamato Action Park, famoso per le sue corse poco sicure e mal progettate e per l’impiego di personale non altamente qualificato per lavorare in un parco divertimenti del genere. Il titolo di pre-produzione infatti era appunto “Action Park”

Il protagonista del film sarà Johnny Knoxville, qui nel ruolo anche di produttore. Lui conosciuto principalmente per essere il creatore e star principale della serie televisiva di MTV “Jackass”, ma anche come attore in film come “Elvis & Nixon” di Liza Johnson e “The Last Stand - L'ultima sfida” di Kim Ji-Woon.

Accanto a lui ci saranno Brigette Lundy-Paine (“Irrational Man” di Woody Allen, “The Glass Castle” di Destin Daniel Cretton) nel ruolo di Annie quattro dita, Dan Bakkedahl (“L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo” di Jay Roach) che interpreterà Knoblach e Conner McVicker (“Vice Principals”) nel ruolo di Stiv.

Il debutto del film “Action Point” nelle sale americane è previsto per il mese di marzo del 2018.