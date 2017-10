Regia: Pablo Berger

Cast: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep Maria Pou, Quim Gutiérrez, Priscilla Delgado, Saturnino Garcia, Ramón Barea, Javivi, Julian Villagran, Javier Antón, Bea de la Cruz, Rocío Calvo, Nacho Marraco, Paco Churruca, Victoria Sáez.

Genere: Commedia, Colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Spagna, 2012

Una black commedy un po’ fantasy spagnola, arriva "Abracadabra" alla festa del cinema di Roma, dopo aver conquistato il pubblico e la critica spagnola nel 2012

Abracadabra: una commedia allegra solo all'apparenza.

Dal regista di "Blancanieves" Pablo Berger, arriva alla Festa del Cinema di Roma 2017, la commedia brillante "Abracadabra". I protagonisti del film sono Carmen, una casalinga triste, frustrata dalla quotidianità e dall’opprimente marito Carlos. Carlos infatti è un uomo aggressivo ed insensibile, un maschilista che pensa solo a sé e alla sua squadra del cuore: il Real Madrid. Tutto cambia quando durante la festa di matrimonio di un parente, un mago esegue un numero di ipnotismo e sceglie come volontario proprio Carlos. Il numero di magia però non va come dovrebbe e sembra che Caros sia davvero cambiato per sempre. Tra eventi bizzarri e comportamenti sopra le righe, la coppia vivrà delle avventure grottesche e surreali.

Sebbene a prima vista la trama di "Abracadabra" può sembrare semplice e addirittura un po’ banale, in realtà il film nasconde un forte messaggio di affermazione femminile ed una tagliente critica alla società machista odierna. In una commistione di cultura pop, umorismo e leggerezza il film ha il grande pregio di riuscire a strappare una risata al pubblico e di indurlo nel medesimo istante a riflettere sulla condizione delle donne nella nostra epoca.