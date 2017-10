Abracadabra: una commedia esilarante che fa riflettere

Quartieri popolari di Madrid, Carmen e Carlos sono una coppia di mezza età come tante, lui operaio edile, di poca cultura, modi bruschi e una sfrenata passione per il Real Madrid, lei ancora piacente, madre premurosa di una figlia adolescente, irrimediabilmente trascurata da un marito che avverte sempre più distante. Queste lo sfondo sociale e le premesse di una commedia scoppiettante, dai ritmi perfetti, ultima fatica del regista Pablo Berger, già candidato spagnolo nel 2013 alla corsa agli Oscar come Miglior Film Straniero con “Blancanieves”, una particolarissima rilettura del classico racconto dei fratelli Grimm.

Abracadabra: un viaggio all’interno delle nostre paure

Il tran tran quotidiano della famiglia viene sconvolto durante un ricevimento di nozze, quando un apprendista ipnotizzatore, cugino di Carmen, sottopone proprio lo scettico Carlos ad un esperimento di ipnosi, ma qualcosa va storto: nei giorni seguenti l’uomo comincia a comportarsi in maniera a dir poco insolita, destando serie perplessità in famiglia e nel cantiere dove lavora. Dopo un primo momento di sorpresa Carmen e il cugino vestono i panni degli investigatori dell’occulto e cominciano uno strano viaggio per recuperare il vecchio Carlos. I due affrontano così un percorso a ritroso nelle memorie della città, riscoprendo vecchie storie e incontrando strani personaggi, solo che a Carmen in fondo in fondo questo nuovo Carlos non dispiace poi tanto.

Abracadabra: un film che vi ipnotizzerà

Tutti bravissimi gli interpreti, su tutti Carlos, interpretato da un Antonio de la Torre in stato di grazia; l’attore, che già ha lavorato più volte, tra gli altri, con Almodóvar e Arévalo, si conferma artista poliedrico, capace di “cambiare registro” più volte nella stessa scena. Maribel Verdù, già vista ne “Il Labirinto del Fauno” e che aveva lavorato con Berger nel ricordato “Blancanieves”, fornisce anch’essa una interpretazione superba, la sua Carmen vive durante il film un percorso di ricerca, di lotta e di riscatto, che non mancherà di rimanere nei cuori degli spettatori.

Berger offre allo spettatore un prodotto di qualità: partendo da un elemento realistico il regista ci accompagna assieme a Carmen in un viaggio metafisico, dove l’animo umano viene denudato ed esplorate le sue psicosi e i suoi turbamenti. Riuscirà Carmen, con la collaborazione del cugino Pepe, a recuperare Carlos? E ci sarà una seconda possibilità per Carlos e Carmen? Non resta allo spettatore che farsi ipnotizzare e trasportare dalla sceneggiatura di Abracadabra e, come in una magia, trovare tutte le risposte.

Daniele Battistoni