A United Kingdom - L’amore che ha cambiato la storia - Recensione: la storia d’amore tra Seretse Khama e Ruth Williams



Amma Asante adatta per il grande schermo l’omonimo libro della storica e saggista Susan Williams, cui titolo originale è ‘Colour Bar’, e porta alle platee cinematografiche la storia di Seretse Khama, erede al trono del Bechuana, l’attuale Botswana, del suo incontro con Ruth, una semplice impiegata londinese, e del loro immediato ed illimitato amore, che cambiò per sempre le sorti della coppia e del paese africano.

La Asante, che nei suoi apprezzati precedenti lavori si è dimostrata sensibile a temi quali l’uguaglianza sociale e la discriminazione, sceglie di fondare il costrutto narrativo di “A United Kingdom” sulla storia d’amore tra Seretse e Ruth, non per questo omettendo di raccontare l’esteso contesto socio-politico in cui lo ‘scomodo’ matrimonio era inserito.

Ancor oggi i matrimoni interrazziali fanno storcere il naso a qualcuno, immaginiamoci come questo poteva destare scalpore e scandalo nell’immediato dopoguerra, nonostante la Gran Bretagna, dato il grande impero coloniale che gestiva, fosse all’apparenza un paese multirazziale. Ma qui la posta in gioco era ben diversa dalla sola discriminazione razziale: Il Bechuana era all’epoca un protettorato britannico, e le instabilità sociale dovute al matrimonio non facevano che favorire la presa del potere dalla Gran Bretagna, che non voleva indispettire il Sudafrica, fonte di grandi introiti, impegnato nella costruzione della vergognosa apartheid, e per questo profondamente irritata dal comportamento di Seretse.

A United Kingdom: un film romantico arricchito dai risvolti politici delle vicende

“A United Kingdom” ha il pregio di raccontare una storia da un passato veramente prossimo, sconosciuta a tanti, che fa comprendere in un momento come quello che viviamo, instabile socialmente e non privo di derive discriminatorie a livello internazionale, come la democrazia, la libertà e l’equità sociale siano beni preziosi, da custodire, per molti un traguardo raggiunto con grande fatica.

Il film è una finestra sugli abusi di una Gran Bretagna che ha impoverito le proprie colonie per riempire le proprie casse, chiudendo gli occhi di fronte alla segregazione razziale del Sudafrica e alle innumerevoli ingiustizie sopportate dai più deboli.

Di eredi al trono che hanno abdicato per amore sono pieni i libri di storia, ma di uomini che abbiano avuto il coraggio di vivere i propri sentimenti e al contempo cambiare tradizioni e regole del proprio paese in nome dell’uguaglianza sociale ce ne sono davvero pochi. Seretse e Ruth sono forse unici, avrebbero potuto ritirarsi a vita privata, risparmiandosi umiliazioni e sofferenze (va precisato che anche Ruth in Africa non era ben accetta), ma hanno scelto di stringere i denti per il bene del popolo. Grazie alla loro determinazione il Botswana è passato dall’essere uno dei paesi più poveri al mondo ad uno degli stati africani più floridi, una repubblica democratica che ha sempre avuto l’ammirazione di Nelson Mandela.

A United Kingdom: quando la storia sovrasta la pellicola

A voler esser pignoli la pellicola della Asante ha più d’un difetto, primo fra tutti lo stile impostato e classicheggiante della narrazione, non aiutata di certo dal disastroso doppiaggio italico, ma trova la sua essenza nella forza della storia di questa straordinaria coppia, cui prestano il volto David Oyelowo e Rosamund Pike.

Per dare credibilità al girato, parte del film è stata girata nella vera casa in cui all’epoca visse in Africa la coppia, grazie ad un restauro effettuato ad hoc.

Maria Grazia Bosu