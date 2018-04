A Quiet Place – Un posto tranquillo: in arrivo il sequel

Il direttore dello studio cinematografico Paramount, Jim Gianopulos, ha annunciato mercoledì al CinemaCon l’arrivo del sequel di “A Quiet Place – Un posto tranquillo”, thriller di successo uscito da poco nelle sale italiane.

Secondo quanto ha riportato The Hollywood Reporter, la Paramount sta procedendo un sequel di “A Quiet Place – Un posto tranquillo“, il film horror di successo che, fino ad oggi, ha guadagnato oltre 213 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo.

Il presidente-CEO Jim Gianopulos ha annunciato la notizia al CinemaCon mentre lo studio ha presentato la sua lista di film ai proprietari di sale cinematografiche, riuniti a Las Vegas per la convention annuale.

“A Quiet Place – Un posto tranquillo” è stato un successo molto gradito e necessario per la Paramount, che, per più di un anno, ha subito una dura corsa al botteghino. Si tratta del primo film andato in produzione dopo l’arrivo nella squadra di Gianopulos (ex amministratore delegato della FOX), che in un’intervista ha dichiarato: “Se mi avreste detto cinque anni fa, che un film quasi muto interpretato e diretto dal simpaticissimo John Krasinski sarebbe stato un successo della Paramount, avrei detto, ‘Beh, dovrei andare a lavorare alla Paramount'”.

John Krasinski, il regista del thriller, insieme agli sceneggiatori Bryan Woods e Scott Beck, alla notizia di un sequel hanno dichiarato di avere molto materiale lasciato da parte durante le riprese del primo film.

Inoltre Krasinski lo vediamo anche nei panni di attore che recita nel film accanto a Emily Blunt, la sua vera moglie. I due interpretano una coppia sposata con due bambini piccoli che devono rimanere assolutamente in silenzio se vogliono evitare di essere attaccati da creature attratte dal rumore.

Per il momento, però, non è stata stabilita nessuna data di rilascio, perché Krasinski è impegnato con le riprese del thriller di fantascienza “Life on Mars”.

Marina Kozak

26/04/2018