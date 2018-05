Regia: Terence Davies

Cast: Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Duncan Duff, Emma Bell, Keith Carradine, Joanna Bacon, Jodhi May, Rose Williams, Annette Badland

Genere: Biografico, Drammatico, colore

Durata: 125 minuti

Produzione: Gran Bretagna, Belgio, USA, 2016

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: 14 Giugno 2018

"A Quiet Passion" è un film biografico, diretto da Terence Davis, sulla controversa vita di Emily Dickinson. Cerca di svelare il tipo di persona che si nascondeva dietro la poetessa che tutti conosciamo.

La scrittrice nata a Ambers nel Massachussets nel 1803, durante gli studi decide di allontanarsi dal College di Mount Holyoke, perché non voleva dichiararsi cristiana. Da allora si ritira nella casa paterna, riducendo sempre di più i rapporti con il mondo esterno, per dedicarsi alla scrittura e alla poesia.

La grande sensibilità di una donna oppressa dal mondo

"A Quiet Passion" mette in scena la biografia di Emily Dickinson, immaginando la sua vita da auto reclusa. Cerca di andare oltre una semplice pellicola in costume, per offrire riflessioni su un'intera epoca. Il film ripercorre tutta la vita della poetessa dagli anni della trasgressiva giovinezza alla rigida vita adulta. Mostra la trasformazione della protagonista da giovane ribelle a donna eccentrica. Con il passare del tempo Emily diventa sempre più inflessibile nei riguardi delle regole che impone a se stessa e che vorrebbe far applicare anche agli altri.

Il mondo di "A Quiet Passion" è circoscritto in spazi che danno valore al decoro di una casa borghese e puritana in cui ha governare è la figura di un padre da una lato comprensivo, dall'altro nel decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questo aspetto della vita di Emily Dickinson si percepisce dalle parole delle tantissimi lettere e poesie: viene fuori la vita di una donna dalla grande sensibilità che è costretta a vivere in un mondo in cui a comandare sono gli uomini e che cerca un equilibrio, quasi impossibile, nel rapporto con la sorella che ama ma allo stesso tempo invidia.