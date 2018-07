A Private War (2018)

Regia: Matthew Heineman

Cast: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Tom Hollander, Raad Rawi, Jesuthasan Antonythasan, Pano Masti, Stanley Tucci

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 31 ottobre 2018

"A Private War" è una pellicola drammatica del regista premio Oscar Matthew Heineman con protagonisti l'attrice britannica Rosamund Pike e attore e modello nordirlandese Jamie Dornan noto per aver interpretato il personaggio di Christian Grey nel film "50 sfumature di grigio".

A Private War: un racconto di guerra

Il film racconta le vicende di Marie Colvin una reporter del The SundayTimes presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia. La trama del lungometraggio "A Private War" ripercorre la vita personale e professionale della giornalista statunitense Marie Colvin fino al giorno della sua tragica scomparsa in Siria mentre era impegnata in un reportage. Veste i panni della reporter di guerre l'ex Bond girl nel film "La morte può attendere" del 2002 Rosamund Pike.

A Private War: biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin

Marie Catherine Colvin, questo è il nome completo della protagonista di "A Private War": un'importante reporter di guerra per la testata giornalistica The SundayTimes nella quale ha prestato servizio dal 1985 fino 2012 anno in cui è tragicamente è stata uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un bombardamento dell'offensiva militare nella città di Homs in Siria durante il regime di Assad.

Marie Colvin, secondo le testate e i giornalisti di tutto l'occidente, ha incarnato perfettamente il modello anglosassone del "watchdog journalism" letteralmente "il giornalismo del cane da guardia" che svolge la funzione di sorvegliante contro l'illegalità e i poteri forti. La giornalista ha perso la vita all'età di 56 anni e in molti hanno definito la sua morte un "omicidio premeditato". Secondo alcune notizie riportate dai giornali di tutto il mondo a seguito della sua scomparsa, la Colvin era considerata un nemico giurato del regime di Assad e nel 2012 dopo il bombardamento di Homes, le truppe locali del regime avrebbero addirittura festeggiato la morte della scomoda giornalista.

Il film "A Private War" è un omaggio alla vita e alla carriera di una delle poche donne inviate di guerra divenute, grazie alla passione per il loro lavoro, un simbolo del giornalismo mondiale.