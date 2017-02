Regia: Friedrich Moser

Cast: William Binney, Thomas Drake, Edward Loomis, Jesselyn Radack, Diane Roark, Tim Shorrock, Kirk Wiebe

Genere: Documentario, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Friedrich Moser, Oliver Stone

Luogo di produzione: Austria, 2015

Distribuzione: Arch Distribuzione

Data di uscita: 2 marzo 2017

"A Good American" è un docufilm biografico di Friedrich Moser incentrato sulla figura di William 'Bill' Binney, geniale critto-matematico, decodificatore, analista, nonché ex direttore tecnico della National Security Agency, dove ha lavorato per più di 30 anni: uno dei personaggi fulcro dello scandalo Snowden e di "Citizenfour", vincitore dell'Oscar come miglior documentario nel 2015.

La pellicola di Moser è tutta dedicata a Bill Binney, al racconto della sua vita avvincente in stile spy story, ritmata dall'universo dei meta-dati, il rovescio della medaglia delle nostre 'pubbliche' esistenze.

Il protagonista (nella finzione e nella realtà) è stato l'ideatore del programma "ThinThread", il quale avrebbe potuto prevenire i terrificanti attentati dell'11 settembre alle Twin Towers, se non fosse stato boicottato dai vertici dell'intelligence e della politica. Secondo il software tutto è strutturato, prevedibile, secondo modelli e criteri adeguati: dall'ennesimo conflitto, alle possibili invasioni, agli attacchi terroristici. Il tutto senza intaccare il diritto di privacy.

A Good American: un docufilm thriller-biografico di denuncia

Una possibilità di preveggenza, un sistema capillare di sorveglianza a livello mondiale che però si scontra con interessi più grandi: la speculazione e il controllo sulla vita dei cittadini da parte di oscure reti di potere. Quel programma è troppo economico.

I vertici dell'NSA lo cestinano tre settimane prima dell'11 settembre, a favore del più costoso progetto Trailblazer. Il 31 ottobre 2001, oltre alla beffa anche un'amara sorpresa: dopo aver scoperto che il proprio programma è stato utilizzato per spiare la popolazione statunitense, Bill Binney dà le dimissioni.

Nel settembre 2002, lo stesso Bill e altri due whistleblowers dell'NSA, J. Kirk Wiebe e Edward Loomis, hanno chiesto all'Ispettore Generale del Dipartimendo dell Difesa americano di avviare un'indagine sull'agenzia per il presunto spreco di milioni di dollari nel programma Trailblazer e sulla disattivazione di ThinTread prima dei terribili eventi dell'11 settembre.

Da questo materiale il regista Friedrich Moser ha tratto il suo "A Good American", un documentario che slitta tra i generi biografico, storico e thriller, incentrato su una vicenda realmente accaduta e che ha sollevato infiniti dibattiti, da parte dei dirigenti governativi e dei diretti interessati. Un'altra denuncia del controllo, degli intrighi e delle speculazioni che vengono fatte da parte di enti o aziende governative a scapito dei cittadini: il paradosso dell'inconciliabilità apparente (o di sostanza?) tra sicurezza e verità.

In uscita il 2 marzo, il film è distribuito da Arch Distribuzione.

Alfonso Canale