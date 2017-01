• Regia: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer• Cast: Brunhilde Pomsel• Genere: Documentario,• Durata: 113 minuti• Produzione: Austria, 2016• Distribuzione: Wanted• Data di uscita: 27 Gennaio 2017

In molti definirebbero questo documentario una pellicola ottima da vedere il Giorno della Memoria, ma "A German Life" è molto più di un documento da vedere un unico giorno, la sua visione dovrebbe essere presa durante vari momenti dell'anno, perché si può ricordare sempre.

"A German Life" è la vita di Brunhilde Pomsel, segretaria e stenografa di Joseph Goebbels, l'Herr Doktor e ministro della Propaganda nel regime nazista. La Pomsel, alla veneranda età di 105 anni, è l'unica persona in vita che sia stata così vicina al braccio destro di Hitler. Ha attraversato quindi uno dei racconti, se non 'il', della storia del XX secolo quasi come una protagonista marginale e oggi vuole comunicare qualcosa che mai ci aspetteremo di sentire: il fascismo e tutto ciò che comporta non è stato ancora superato.

I suoi occhi, che hanno visto tanto e troppo, descrivono con risolutezza descrivono Goebbels come un grande attore, capace di recitare la parte di un uomo dall'aspetto normale e "civile", come lo descrive la donna, e al tempo stesso essere così delirante e fuori di sé. Brunhilde racconta come lei abbia vissuto accanto al ministro giorno dopo giorno, un uomo perennemente in contrasto con se stesso: una persona rispettabile, capace di trasformasi in un essere totalmente irragionevole e farneticante in un attimo. La sua espressione, la voce rotta dimostrano come ancora oggi non si capaciti di aver lavorato per una persona tanto illogica, tanto folle.

Piuttosto che un documentario, "A German Life" appare come una confessione, un racconto di ciò che è stato da un punto di vista diverso, dall'altra parte, uno svelamento dei retroscena per cercare di non dimenticare e soprattutto mettere in guardia.