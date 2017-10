Regia: Philippe de Chauveron

Cast: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia

Genere: Commedia, colore

Durata: 92 minuti

Produzione; Francia, Belgio, 2017

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 16 novembre 2017

" À bras ouverts" è una commedia brillante francese diretta dal regista e scrittore francese Philippe de Chauveron, già noto al grande pubblico per aver portato sullo schermo cinematografico lavori come "Non sposate le mie figlie!" nel 2014; una pellicola di genere comico profondamente impegnata dal punto di vista sociale, che tratta l'argomento ancora problematico dell'esistenza di famiglie multietniche.

Anche per "À bras ouverts" Chauveron sceglie una tematica importante, sempre trattata attraverso l'escamotage della risata, scelta come mezzo per arrivare ai cuori e alle menti del pubblico in sala. Questa volta al centro del mirino c'è un certo Jean-Etienne Fougerole, protagonista della pellicola e figura di riferimento dei media e della letteratura francese. L'intellettuale umanista condivide la sua esistenza con una molto ricca, ma piuttosto frivola, ereditiera con cui - assieme al loro figliolo adolescente - vive nel lusso in un'enorme villa di famiglia. Intento a promuovere il suo ultimo ed impegnatissimo libro in tv, nel quale parla dell'importanza di porgere l'altra guancia e rendersi socialmente utili, soprattutto nei confronti dei bisognosi e dove mette alla gogna ogni genere di tendenza razzista; Jean-Etienne diventa facile vittima di un brutto tiro, giocatogli da un altro ospite della trasmissione non proprio amico.

À bras ouverts: ospiti 'bisognosi' in casa Fougerole

Il furbo avversario di Fougerole decide di giocare d'astuzia e per metterlo in difficoltà lo sfida ad essere coerente con quello che ha scritto - con tante belle parole - nelle pagine di sua produzione; invitandolo ad accogliere nella sua bella dimora, un bisognoso. L'uomo non può tirarsi indietro e per non perdere credito e fan, decide di accettare la proposta, non sapendo a cosa la sua pazienza sarebbe andata incontro.