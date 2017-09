Regia: Michela Andreozzi

Cast: Claudia Gerini, Michela Andreozzi, Giorgio Pasotti, Stefano Fresi

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 12 ottobre 2017

Due sorelle, due modi così diversi di affrontare la vita. “Nove lune e mezza” segue le vicende di Livia e Tina, due donne sulla quarantina, tanto unite quanto diverse.

La prima è una violoncellista, spensierata e dall’anima rock, convive con Fabio, un osteopato dolce e premuroso e da sempre sostiene di non voler dei figli; la seconda è una timida vigile che ha buttato una laurea per il posto fisso, vive con Gianni, un collega ordinario e intollerante e da anni tenta di restare incinta.

Su consiglio del suo ginecologo, l’intrepido Nicola, Livia decide di portare avanti una gravidanza per Tina, ma le cose non andranno come speravano…Nei successivi nove mesi, Livia dovrà coprire la propria gravidanza, mentre Tina dovrà fingere di essere incinta, creando così una serie di situazioni grottesche che coinvolgeranno gli altri membri della famiglia: il fratello, un neocatecumenale con moglie fedele e quattro figlie femmine, un padre sognatore e idealista e una madre appassionata di cucina. Lungo questo percorso, incontreranno ogni tipo di individuo umano e saranno protagoniste di situazioni imbarazzanti. Un viaggio tutto al femminile alla scoperta del vero senso di essere donna e madre.

Nove lune e mezza: un film che disegna il ruolo della donna nell'odierna società

Michela Andreozzi dirige e interpreta questa pellicola incentrata sul ruolo della donna all’interno della famiglia e della società di oggi, mettendo a confronto due tipologie del gentil sesso sulle quali ogni spettatrice può rispecchiarsi.

“Nove lune e mezza” è il primo lungometraggio della Andreozzi, dopo una lunga carriera d’attrice in commedie come “Tutta colpa di Freud”, “Pane e burlesque”, "Fuga di cervelli" e "Torno indietro e cambio vita".