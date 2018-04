Titolo Originale: Qi shi qi tian

Regia: Hantang Zhao

Cast: Hantang Zhao, Yiyan Jiang

Genere: Avventura, Colore

Durata: 115 Minuti

Produzione: Cina, 2017

Distribuzione: Mescalito Film

Data di uscita: 15 Maggio 2018

"77 Giorni" racconta la vera storia di Yang Liusong, un uomo determinato a diventare il primo ad attraversare da est a ovest la regione di Qiang Tang, nel Nord del Tibet. E lo farà in sella ad una bicicletta, e sopratutto senza alcuna assistenza.

Durante il cammino dovrà affrontare vari ostacoli e disavventure che lo porteranno a minare la sua determinazione, e incontra una tenace e coraggiosa donna, Lan Tian (Yiyan Jiang), ex fotografa costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente durante un servizio fotografico sul Monte Kailash (Tibet).

Ispirato dall'ottimismo della donna, il protagonista recupererà il coraggio e la forza per continuare il suo viaggio attraverso: montagne innevate, laghi salati e deserte pianure del vasto altopiano tibetano.

77 Giorni: la vita al limite di Yang Liusong

Hantang Zhao dirige e interpreta il suo primo film "77 Giorni", ispirato alla storia vera di Yang Liusong. La sceneggiatura è stata scritta da Jinling Cao, Zheng Gao, Hantang Zhao e Houheng Zhou. Le musiche sono state composte da Ricky Ho ("Warriors of the Raimbow", "Zu Warriors", "A Chinese Ghost Storie"), e il suono è stato curato da Duu-Chih Tu e Shu-yao Wu.

La direzione della fotografia è stata affidata a Ping Bin Lee ("In the mood for love", "The Assassin", "Millenium Mambo"), e gli effetti speciali a Xiaobin Fang e Beipeng Zhang. Il trucco è stato curato da Duo Deng e Bin Gao. Il lungometraggio è stato prodotto dalla De Feng Pictures, Greatmedia, Han Tang (Beijing) Film e della Red Coral Pictures. In Italia il film verrà distribuita dalla Mescalito Film il 15 Maggio 2018.