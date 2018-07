Regia: Drew Goddard

Cast: Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Russel Crowe, Nick Offerman, Cailee Spaeny, Jon Hamm, Cynthia Erivo, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Mark O'Brien

Genere: Thriller, colore

Durata: n/d

Produzione:USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox Italia

Data di uscita: 11 Ottobre 2018

"7 Sconosciuti a El Royale" è una pellicola thriller diretta da Drew Goddard, che porta sul grande schermo una storia ambientata negli anni '60, in un decadente hotel, in cui si verificano una serie di azioni violente.

7 Sconosciuti a El Royale: alla ricerca di redenzione

"7 Sconosciuti a El Royale" si svolge all'interno di un decrepito hotel nella regione di Lake Tahoe, California, dove un gruppo di persone è alla ricerca di redenzione.

Così, 7 sconosciuti si incontrano in questo hotel, che custodisce un mistero, ognuno di loro, a sua volta, ha un segreto da nascondere.

Nel giro di una fatidica notte ogni personaggio avrà l'occasione di redimersi, prima che tutto diventi un inferno.

Il regista Drew Goddard è conosciuto per aver diretto "Quella casa nel bosco" (2012) e per esserci occupato della sceneggiatura di "Sopravvissuto - The Martian" (2015) grazie alla quale ha ricevuto una candidatura ai Premi Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale.

Protagonista di "7 Sconosciuti a El Royale" è Chris Hemsworth, che ha ottenuto il successo mondiale vestendo i panni dell'eroe della Marvel, Thor, nella trilogia a questo dedicata fino ad "Avengers: Infinity War" (2018), ma si è cimentato anche in altri ruoli come in "12 Soldiers" (2018).

Ad affiancarlo sarà Dakota Johson, conosciuta principalmente per la trilogia di "Cinquanta sfumature di grigio" (2015), e che vedremo presto nella pellicola di Luca Guadagnino "Suspiria" (2018), in Concorso alla 75ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, remake dell'omonimo film del 1977 di Dario Argento.

Nel cast figura anche Jeff Bridges, attore premio Oscar per "Crazy Heart" (2009), grazie al quale ha ottenuto anche un Golden Globe.