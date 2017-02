Titolo originale: Un monstruo viene a verme

Regia: Juan Antonio Bayona

Cast: Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Kebbell, Sigourney Weaver, Lewis MacDougall, Geraldine Chaplin, Jennifer Lim, Frida Palsson, Ben Moor, Lily-Rose Aslandogdu, Lee Bolton, James Melville, Joe Curtis, Max Gabbay

Genere: Drammatico

Durata: 108 minuti

Produzione: USA, Spagna 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 18 maggio 2017

“7 minuti dopo la mezzanotte” è un film del regista spagnolo Juan Antonio Bayona, autore di film di successo come “The Orphanage” e “The Impossible”. La pellicola è l’adattamento dell’omonimo libro per bambini scritto da Patrick Ness, qui in veste di sceneggiatore.

Il Giovane Conor O'Malley vive un’infanzia molto difficile tra la madre malata di cancro, vittima di bullismo a scuola e un rapporto conflittuale con la nonna e il padre. L’unica cosa che porta sollievo al giovane è il disegno, nel quale può dare sfogo all'incredibile fantasia propria di un bambino.

Una notte, sette minuti dopo la mezzanotte, viene a fargli visita un mostro molto particolare: privo di artigli o denti aguzzi è un albero dalla forma umanoide, privo di cattive intenzioni, interpretato da Liam Neeson. Questo stringe un patto particolare con il giovane: racconta tre storie vere, in cambio Conor ne racconterà una che spieghi la sua verità.

L’incontro con questa creatura permetterà al giovane di affrontare la malattia terminale di sua madre e a convivere con la propria solitudine. Tre affascinanti racconti di formazione che permetteranno al giovane di comprendere la complessità dell'animo umano.