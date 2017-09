Titolo originale: Home Again

Regia: Hallie Meyers-Shyer

Cast: Reese Witherspoon, Lake Bell, Michael Sheen, Robb Derringer, Candice Bergen, Nat Wolff, Reid Scott, Lola Flanery, Michael Cyril Creighton, Shi Ne Nielson, Pico Alexander, P.J. Byrne, Alex Alcheh

Genere: Commedia, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: giovedì 12 ottobre 2017

Dopo essere appena stata lasciata dal marito alla soglia dei suoi quarant’anni, una donna in cerca di una seconda occasione e di una nuova vita, decide di tentare la sorte con l’idea che 40 sono i nuovi 20.

La bella quarantenne Alice Kinney (Reese Witherspoon) incontra, durante la sua festa di compleanno in un locale, un ragazzo molto più giovane di lei che le farà provare sensazioni che credeva ormai dimenticate. Lui e i suoi due amici sono tre aspiranti filmakers in cerca di un posto dove vivere e produrre la loro arte. Lei, decoratrice d'interni, ha da poco rimesso a nuovo la sua casa a Los Angeles, con l'intenzione di andarci ad abitare insieme alle due figlie e ricominciare la sua nuova vita da madre single. L'appartamento, però, sembra stimolare anche i tre giovani artisti: Harry (Pico Alexander) a realizzare buone inquadrature, Teddy (Nat Wolff) a scrivere copioni e George (Jon Rudnitsky) a provare con più leggerezza d'animo; inoltre la vicinanza a Hollywood aumenta la speranza nella possibilità di riuscita.

La convivenza si complicherà quando un giorno l'ex marito di Alice, Austen (Michael Sheen), si presenta alla sua porta chiedendole di tornare insieme. Alice si ritrova a dover scegliere fra la famiglia tradizionale che ha sempre voluto e una nuova storia d’amore travolgente e passionale.

40 sono i nuovi 20: una commedia sull’amore e l’amicizia

Reese Witherspoon, premio Oscar come Miglior Attrice nel 2006 per “Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line”, è la protagonista di questa esilarante commedia su un’età difficile da gestire, i 40 anni, e su come affrontare la vita quando tutto sembra perso.Il film è diretto da Hallie Meyers-Shyer, una delle interpreti de “Il padre della sposa”, ed è prodotto da Nancy Meyers, regista e produttrice di successi come il divertentissimo “L'amore non va in vacanza”, “È complicato”, “Tutto può succedere” e “Lo stagista inaspettato”.