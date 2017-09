40 sono i nuovi 20 - Recensione: l'importanza di sentirsi a casa

Alice Kinney è una neo quarantenne, appena separata dal marito va a vivere nella casa del padre con le sue due figlie. Cerca di mettersi in gioco e iniziare a lavorare come arredatrice per una boriosa donna che ha un'enorme casa.

Quando tutto le sembra irreparabile, la notte del suo compleanno fa conoscenza di questi tre ragazzi che si trovano a Los Angeles per lanciarsi nella carriera cinematografica. A fare colpo su Alice è Harry, un'aspirante regista con una quindicina di anni in meno di lei.

"40 sono i nuovi 20" non è, come si può pensare da questo titolo, la classica commedia romantica incentrata sul lieto fine di una coppia, ma molto di più. Durante il film, il personaggio di Alice affronta un viaggio interiore che molte persone di quarant'anni si trovano a intraprendere. L'indecisione sul proprio futuro non c'è solamente a vent'anni, ma può esserci anche dopo, dopotutto la vita stessa è fatta di incertezze.

40 sono i nuovi venti: il vero significato di 'casa'

"Home Again" è il titolo originale di questo film, sarebbe stato di certo più appropriato e avrebbe evitato di comunicare il messaggio sbagliato a priori. Qui non si tratta di essere adulti e sentirsi una ragazzina, fare cose infantili per tirarsi su di morale o persino stare tutta la notte fuori come farebbe un'adolescente; si tratta di ritrovare se stessi e riuscire a sentirsi a proprio agio con le persone che si ha accanto.

Reese Witherspoon non appena ha letto la sceneggiatura di "40 sono i nuovi 20" ha subito accettato la parte senza troppe esitazioni e ha fatto più che bene. La pellicola parla di una donna forte, pronta a rimettersi in gioco e ad affrontare tutte le cose che la possono frenare.

Insomma, Alice Kinney ha raggiunto il traguardo che tutte le persone possono raggiungere con la giusta dose di impegno e il giusto aiuto da parte delle persone amate.

Alessio Camperlingo