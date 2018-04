Regia: Brian Smrz

Cast: Rutger Hauer, Ethan Hawke, Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim, Qing Xu, Aidan Whytock, Andrew Morgado

Genere: Thriller, Colore

Durata: 93 Minuti

Produzione: Sudafrica, Hong Kong, 2017

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 25 Luglio 2018

"24 Hours to live" è un thriller la cui storia è incentrata su Travis Conrad (Ethan Hawke), un ex contractor che vive una vita semplice insieme al suocero (Rutger Hauer) dopo la brutale uccisione della moglie del figlio. Tutto cambierà quando un suo ex commilitone (Paul Anderson) gli proporrà di uccidere un membro pentito di un'organizzazione paramilitare guidata dal temibile Wetzler (Liam Cunningham), e di cui lo stesso Conrad fece parte.

In seguito ad un duro scontro Travis viene colpito mortalmente, ma verrà riportato in vita da una tecnologia sperimentale (ed illegale) che gli consentirà di sopravvivere per sole ventiquattro ore, quelle necessarie a portare a termine la missione che gli è stata assegnata. In una corsa contro il tempo sarà costretto a scegliere se andare avanti con il piano o allearsi con la guardia del corpo (Qing Xu) del suo bersaglio.

24 Hours to live: la corsa contro il tempo di Ethan Hawke

"24 Hours to live" è stato scritto a sei mani da Zach Dean, Jim McClain e Ron Mita e prodotto da Tara Finegan, Jonathan Fuhrman, Mark Gao, Gary Glushon, Basil Iwanyk, Kent Kubena, Jon Kuyper, Gregory Ouanhon, Vishal Rungta e Janine van Assen.

La fotografia è stata curata da Ben Nott e il montaggio invece da Elliot Greenberg. Il compositore Tyler Bates si è occupato delle musiche e Fred Du Preez, Kate Carin e Adrian Smith hanno curato rispettivamente la scenografia, i costumi e il trucco.

"24 Hours to live" è il secondo film da regista di Brian Smrz, noto stuntman americano. Il suo esordio registico è avvenuto nel 2008 con "Hero Wanted" il cui cast era composto da Cuba Gooding Jr., Ray Liotta, Kim Coates, Norman Reedus e Tommy Flanagan.