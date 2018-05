Titolo Originale: 211

Regia: York Alec Shackleton

Cast: Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario

Genere: Azione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 14 Giugno 2018

"211 - Rapina in Corso" è un film liberamente ispirato al conflitto armato accaduto a Los Angeles nel 1997 che portò al radicale cambiamento dei metodi del dipartimento di polizia della città.

La storia seguirà le vicende di Chandler (Nicholas Cage), un agente di polizia che mentre era di pattuglia insieme al suo partner e in compagnia di un ragazzino di 11, tenuto a scontare una punizione insieme ai due poliziotti, dovrà rispondere ad una chiamata d'emergenza per una rapina in corso.

Infatti quattro spietati criminali ben armati e addestrati hanno assalito la Bank of America, tenendo in ostaggio ventisei persone , tra impiegati e clienti. Sul posto sono presenti le squadre speciali della LAPD e della SWAT, che entrano in azione con il supporto dell'Interpol da tempo sulle tracce del gruppo di rapinatori. Ma l'agente Chandler verrà chiamato a prendere il controllo della negoziazione più lunga e sanguinaria della storia americana.

211 - Rapina in Corso: il conflitto armato di Los Angeles del '97

Il film è l'esordio dietro la macchina da presa di York Alec Shackleton, che ha scritto anche la sceneggiatura partendo da fatti realmente accaduti a Los Angeles nel 1997. La fotografia è stata curata da Alexander Krumov e il montaggio è stato curato da Ivan Todorov Ivanov.

La colonna sonora è stata composta da Frederik Wiedmann, e la scenografia, i costumi e gli effetti sono stati affidati rispettivamente a Arta Tozzi, Anna Gelinova e Ivo Jivkov. Dwayne Cameron interpreta il partner di Nicolas Cage e il giovane Michael Rainey Jr. invece veste i panni di Kenny, il ragazzino costretto a stare con i due poliziotti.

"211 - Rapina in Corso" è stato prodotto dalla Momentum Pictures e dalla nota nota attrice e produttrice Gisella Marengo che ha recitato in "Quello che so sull'amore" di Gabriele Muccino (2012) e nel "Third Person"di Paul Haggis nel 2013. Verrà distribuito nelle sale cinematografiche dalla Notorious Pictures.