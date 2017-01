20th century fox: Presentati alla stampa alcuni minuti dei film più attesi dell’anno

Presentati a Roma alcuni minuti dei film più attesi del listino della 20th Century Fox. La major americana, per questo 2017, punta sul rilancio di alcuni brand ormai ben consolidati, come “Alien: Covenant”, “War for the Planet of the Apes” e “Logan”, oltre che su un titolo originali “La cura del benessere”.

Alien: Covenant

Era il 1979 quando il capolavoro horror fantascientifico di Ridley Scott usciva nelle sale mondiali. Dall’epoca sono stati realizzati molti film legati alla serie, alcuni dei quali di dubbia qualità artistica. Questo nuovo capitolo, però, si preannuncia molto interessante, contrassegnato da immagini dal forte impatto visivo che impressioneranno gli spettatori.

Covenant è il nome dell’astronave e della missione spaziale che scopre un pianeta incontaminato e idilliaco, apparentemente disabitato. Ben presto gli astronauti dovranno fare i conti con una sorte di parassita che entra nel corpo umano per prendere vita; sarà l’inizio di una carneficina.

War for the Planet of the Apes

Grandi aspettative anche per il terzo capitolo del reboot del “Il pianeta delle scimmie”. Cesare, il leder delle scimmie si mette in viaggio per uccidere un crudele colonello, capo dell’ultima comunità umana rimasta. Inizierà un lungo viaggio che stando alle parole del regista Matt Reeves ricorderà quello intrapreso dal capitano Benjamin L. Willard in “Apocalypse Now”. Non a caso le prime immagini del film descrivono un assalto umano a una trincea difensiva delle scimmie in una foresta; scena che riportano alla memoria proprio le immagini dei film sul Vietnam.

Immagini fondate su un crudo realismo, qualità eccezionale per una pellicola in cui metà del cast ha girato in motion capture. Menzione speciale, infatti, va fatta per l’interprete di Cesare, Andy Serkis, uno dei più straordinari attori contemporanei che dimostra (ancora se ce ne fosse bisogno) che l’Accademy dovrebbe iniziare a riconoscere anche il valore di questo nuovo modo di recitare.

Logan

“Logan” si configura come il decimo film legata agli X-Men, nonché sequel di “Wolverine – L’immortale” del 2013. In un futuro lontano gli X-Men non esistono più e le nascite dei mutanti sono drasticamente calate; Logan è invecchiato e Charles Xavier ha perso i suoi poteri a causa dell’Alzheimer. L’eroe interpretato da Hugh Jackman è costretto a tornare in azione, con l’aiuto della ragazzina Laura Kinney, che ha i suoi stessi poteri, per fermare l’organizzazione governativa Transigen, guidata dal brutale Nathaniel Essex, che trasforma i giovani mutanti in macchine da guerra.

La cura del benessere

“La cura del benessere” è un film horror gotico di Gore Verbinski. La prima mezz’ora del film proiettata lascia sperare a un film ben confezionato e, sicuramente, intrigante.

Il punto di forza è la fotografia. Grazie a una location spettacolare, un castello svizzero nel cuore delle Alpi, e una messa in scena accurata, quasi maniacale, le immagini restituiscono un clima di apparente pace paradisiaca.

La storia parla di un ambizioso dirigente di una società di Wall Street che si reca sulle Alpi svizzere per recuperare l’amministratore delegato della sua azienda. L’anziano uomo, infatti, soggiorna in un misterioso centro benessere, sito in un antico castello e, stando a una lettera inviata ai suoi collaboratori, ha perso il lume della ragione. Il giovane si accorge che i trattamenti del centro sono alquanto inquietanti, rimanendo, ben presto, lui stesso, imprigionato nel luogo.

Oreste Sacco