Regia: Paul Negoescu

Cast: Dorian Boguta, Dragos Bucur, Alexandru Papadopol, Mircea Banu, Elisa Calin, Nora Cupcencu, Ioana Florentina Dimitriu, Elias Ferkin, Codin Maticiuc Titolo originale Doua lozuri

Genere: Commedia, colore

Durata 86 minuti

Produzione: Romania, 2016

Distribuzione: La Sarraz Pictures

Data di uscita: 21 settembre 2017

Il protagonista della vicenda che ruota attorno a "2 biglietti della lotteria" è Dinel, proprietario di un'autofficina dall'aspetto piuttosto trasandato, che non sta vivendo un periodo particolarmente roseo della sua esistenza: i clienti non sono affatto soddisfatti, il compenso e scarso e a stento gli permette di concedersi qualche diletto in compagnia e la moglie lo ha appena lasciato dopo diversi anni di matrimonio. Quando tutto va a rotoli, la fortuna sembra girare dalla sua parte e Dinel scopre di aver vinto ben sei milioni di euro giocando alla lotteria. Adesso, l'unica cosa da fare, è consegnare il biglietto vincente e riscuotere la somma di denaro che cambierà per sempre la sua vita, se non fosse che quest'ultimo è scomparso nel nulla; oppure è finito proprio in quel dannato marsupio che gli è stato rubato solo qualche giorno prima? Senza ulteriori indugi, il protagonista - assieme a due dei suoi amici più fidati, Sile e Pompiliu - intraprende un incredibile viaggio alla ricerca del fortunato pezzo di carta a bordo della sua vecchia auto; un'avventura che lo porterà ad incontrare improbabili medium, imprenditori di dubbia morale e ambiziosi cantanti alle prime armi.

2 biglietti della lotteria: un progetto low budget

Realizzare un buon prodotto cinematografico con grandi proventi, è un gioco da ragazzi; il vero talento però, è quello che ti permette di fare un bel film anche quando c'è di mezzo un budget non proprio da capogiro. E' questa la scommessa che il regista Paul Negoescu ha deciso di accettare, quando Dracos Bucur, protagonista della pellicola, gli ha proposto di impegnarsi in un progetto che non costasse un capitale. "2 biglietti della lotteria" è un lavoro godibile e divertente che si adatta ad un target ampio ed eterogeneo che, a detta del suo creatore, lui stesso avrebbe piacere di guardare con tutta la famiglia al cinema.