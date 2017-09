2 biglietti della lotteria - Recensione: road movie in salsa rumena che strizza l'occhio alla migliore comicità italiana

"2 biglietti per la lotteria" vede dietro alla macchina da presa Paul Negoescu, brillante giovane regista rumeno, già autore nel 2012 di “Un mese in Thailandia”. Si tratta di un delizioso road movie in cui tre amici, sull’orlo del baratro economico, sentimentale e mentale, si ritrovano a compiere un viaggio in automobile dal piccolo centro di provincia, 'dove li conoscono tutti', fino alla capitale Bucarest. Il tutto in un crescendo di difficoltà, e per fortuna di comicità, che ci permette di passare un ora e mezza di totale relax.

2 biglietti per la lotteria: un film non proprio originale che ha la sua forza in una recitazione misurata

Lo spunto non è nuovo, anzi si può dire che non c’è niente di non visto in “2 biglietti per la lotteria” di Negoescu, quello che colpisce è la delicatezza e la compostezza della recitazione, mai sopra le righe: i tre compagni di viaggio affrontano situazioni per loro inconsuete e fanno incontri imprevisti, mantenendo sempre una sorta di understatement comportamentale. Sono chiari, soprattutto nei passaggi da una scena all’altra, i riferimenti alla commedia all’italiana anni ’60, dove un pizzico di neorealismo lasciava un sapore agrodolce allo spettatore; doveroso il ringraziamento agli autori e al regista per la spassosa rivisitazione di una celebre scena del primo nostrano "Amici Miei", dove i tre amici sono alle prese con un inflessibile tutore dell’ordine.

Il moldavo Dorian Boguță, noto per i suoi ruoli in "La Morte del signor Lazarescu" di Cristi Puiu, premiato nella sezione 'Un Certain Regard' del Festival di Cannes, ed in "Ramona" di Andrei Cretulescu, Selezionato al Festival di Cannes, interpreta con spirito lo sfortunato Dinel.

Dorian Boguță, Dragoș Bucur, che veste i panni di Sile, e Alexandru Papadopol, che presta il volto a Pompiliu, sono una terna vincente, forse perché già rodata in precedenti lavori.

2 biglietti per la lotteria: la compostezza narrativa fa rimpiangere i tempi andati delle nostre commedie migliori



"2 biglietti per la lotteria" è un film pulito, ben costruito, dai tempi giusti, l’ennesima dimostrazione del fatto che sempre più cineasti internazionali attingono, anche solo per uno spunto, alla nostra storia del cinema, mentre noi ormai non sappiamo più far ridere se non ricorrendo a volgarità e beceraggini gratuite.

Un sincero in bocca al lupo alla coraggiosa La Sarraz Pictures, distributrice della pellicola in Italia, che da quest'anno si è aperta alla distribuzione di lavori prodotti da altri, che sappiano però coniugare intrattenimento e qualità.

Daniele Battistoni