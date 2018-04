Regia: Ferenc Török

Cast: Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Eszter Nagy-Kalozy

Genere: Drammatico, bianco e nero

Durata: 91 minuti

Produzione: Ungheria, 2017

Distribuzione: Mariposa Cinematografica

Data di uscita: 3 maggio 2018

La storia prende le mosse in una calda giornata d'estate del 1945. La guerra è appena finita e una famiglia ungherese è impegnata con i preparativi di un matrimonio. Il figlio di Istvan Szentes, segretario comunale, Arpad, sposerà Kisrozsi. Istavn è una persona rispettata in tutto il paese ed è stato proprio lui a distribuire i beni confiscati dagli ebrei. Con l'inizio delle deportazioni, anche il suo amico Pollak è stato preso lasciando il suo drugstore nelle mani di Szentes che lo ha acquistato.

Alla stazione ferroviaria arrivano due ebrei ortodossi, un giovane e l'altro più anziano. Con loro portano due grandi scatoloni misteriosi. I due si dirigono verso il paese sotto lo guardo vigile delle truppe occupazioniste sovietiche. Il loro arrivo sconvolgerà l'intera città che teme un possibile ritorno di altri sopravvissuti e di dover restituire i loro guadagni illeciti. Tra atteggiamenti di odio e istinti omicidi, c'è anche qualcuno turbato dal rimorso.

1945: La paura degli orrori del passato

"1945", diretto dal regista Ferenc Török, è un adattamento cinematografico del racconto "Homecoming" di Gábor T. Szántó. Quest'ultimo si è occupato della sceneggiatura del film prodotto dalla Katapult Film con le musiche di Tibor Szemzo.

Il film è stato presentato in anteprima europea alla 67° edizione del Berlin International Film Festival, meglio noto come Berlinale, e in anteprima mondiale al Miami Jewish Film Festival.

La critica ha espresso parole positive per "1945". Variety, ad esempio definisce l'approccio cinematografico "fresco e intelligente su un argomento difficile".

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter: "Un'aggiunta rispettabile, anche se prevedibile, al canone dei film che trattano l'immediato dopoguerra".