Titolo originale: The Edge of Seventeen

Regia: Kelly Fremon

Cast: Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, Kyra Sedgwick, Haley Lu Richardson, Blake Jenner.

Genere: Commedia, Colore

Durata: 104 minuti

Produzione: USA, 2016

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 30 Marzo 2017

17 anni, un periodo della vita in cui si è ancora troppo giovani di un anno per essere definiti maggiorenni e troppo grandi per essere bambini. Un'età in cui l'adolescenza si colora di quelle sfumature più irriverenti, nella quale si sbaglia sapendo di farlo e non ci si diverte più fingendo qualche rossore ad uno sguardo fuggente. 17 anni hanno Nadine e Krista, due grandi amiche legatissime, che affrontano insieme le baraonde e gli ostacoli che si presentano durante l'adolescenza, soprattutto nel periodo del liceo; insomma due classiche best friend che stanno così spesso insieme che non riesci ad immaginarle separate.

Le due si raccontano tutto, in teoria, ma Krista nasconde all'amica un grande segreto, che non vuole che lei venga a sapere per vergogna o forse per non far scaturire alcun sentimento di rivalità con Nadine, dato che frequenta suo fratello. Quando Nadine lo scopre la loro bella amicizia, più grande di ogni romanzetto o film abbiate visto, inizia ad incrinarsi. Qualcosa si è rotto, un pezzo del puzzle è caduto ed ora non riesce più ad incastrarsi bene come prima. Non solo, ma in breve tempo il loro straordinario legame muta completamente, infatti le due amiche diventeranno vere e proprie nemiche.

17 anni (e come uscirne vivi): una terza risposta alle domande più famose del mondo

Il film segue la scia di molte pellicole che narrano come un affetto simile arrivi a deteriorarsi, soprattutto qualora entrino nel ristretto rapporto altre persone, che siano fidanzati o fratelli (qui un uomo lo è entrambi) o il postino non importa; se qualcuno disturba la quiete di quell'allineamento speciale e raro che si viene a creare nell'amicizia tra due donne e loro non hanno la stessa opinione su di lui , allora arriva la tempesta. Se poi quel qualcuno è un uomo è peggio, ma se si aggiunge che l'uomo è il fratello di una di loro, ovvero uno ragazzo off limits per le amiche, allora la guerra è pronta a scoppiare violentemente.

Nadine si sente sola, abbandonata dalla sua più fedele alleata, che si è schierata col nemico, suo fratello, il popolare Darian, e lei si ritrova a guardare da lontano Krista, non riconoscendola più, perché l'amore cambia sempre le donne a 17 anni. Un classico adolescenziale che ci dà un terza risposta alternativa ai più importanti quesiti della nostra pubertà: "Scelgo l'amore o l'amicizia? E se è la mia amica a scegliere l'amore?"