17 anni (e come uscirne vivi) - Recensione: il malessere adolescenziale

"17 anni (e come uscirne vivi)" diretto da Kelly Fremon, è un film che conferma ancor di più la bravura e versatilità della brillante Hailee Steinfeld che si conquista una nomination ai Golden Globe come miglior attrice e che qui interpreta Nadine, l'adolescente protagonista del film.

Tema centrale che ricopre l'intera pellicola è sicuramente il mondo adolescenziale. I 17 anni, un'età critica, difficile da superare, durante la quale tutte le emozioni e sensazioni sono amplificate perché si crede di avere tutto nelle proprie mani, quando invece basta poco per crollare. Il problema è rialzarsi.

Nadine è 'strana': adulta fuori, ma infantile dentro logorroica, depressa, cinica, orfana di padre (da lei amato) Ha un fratello, Darian, con cui ha un rapporto contrastante, soprattutto dopo che lui si è fidanzato con la sua unica amica Krista; il legame amoroso tra i due porta alla rottura ulteriore e netta del rapporto della ragazza con entrambi.

17 anni (e come uscirne vivi): i tormenti della vita adolescenziale

La Nadine creata dalla regista Kelly Fremon annoia per il troppo parlare, diverte per la sua schiettezza e commuove per la sua fragilità. Da subito è fin troppo chiara la posizione della protagonista, incapace di continuare l'agonia e la sofferenza generata dalla vita, soprattutto nella scena iniziale dove irrompe con arroganza la volontà di Nadine di volersi suicidare. Lo annuncia al suo professore di inglese con il quale ha un rapporto speciale, 'odi et amo', ma che in realtà sarà fondamentale per il cambiamento che avverrà nella sua sfortunata vita.

La vita le rema contro, tutto non va come dovrebbe andare e Nadine si nasconde dietro i suoi silenzi assordanti, o dietro le sue azioni da bambina viziata in cerca di attenzioni. Lei ci crede: per un solo momento ha creduto che potesse esserci una via che la conducesse alla felicità, ma questo l'ha portata ad un'ennesima delusione, dall'amica, dalla mamma, dal fratello e poi dal ragazzo che lei amava, o credeva di amare.

Una possibilità per tutti

Il lieto fine di "17 anni (e come uscirne vivi)" rassicura gli spettatori, perché dà speranza e fiducia. Il percorso adolescenziale di Nadine è stato rocambolesco, per lei un incubo tanto da farle dire "la cosa peggiore è che dovrò passare il resto della mia vita con me stessa". Si odia, la sua autostima non esiste, crede di essere inadeguata e proprio non riesce a stringere rapporti, se non con la sua migliore amica.

Sembrava non ci fosse più speranza per lei, nessun motivo per poter continuare a credere che qualcosa di positivo le accadrà, fino a quando sarà lei stessa ad essere l'artefice del proprio destino. Prende le redini della sua vita in mano, con l'aiuto di quelle stesse persone che l'avevano mandata nell'oblio. Ma ce la fa, non è più una vinta.

Il film della Fremon si fa così generazionale dove ognuno di noi si vede in quella ragazza, dall'animo delicato ma fortemente turbato, riportando in chi osserva ricordi di tempi vissuti, sofferti ma non solo.

Roberta Perillo